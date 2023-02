Sory Diabaté se prononce enfin sur sa défaite à l'élection à la FIF

L'ancien président de la Ligue professionnelle de football de Côte d'Ivoire, Sory Diabaté, s'est enfin prononcé sur sa défaite aux dernières élections à la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Sory Diabaté : ''Depuis Yamoussoukro, je suis passé à autre chose''

Les dernières élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football ont connu un engouement sans précédent. Et la candidature de l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, y est pour quelque chose. En face de lui, il y avait deux adversaires coriaces que sont Idriss Diallo et Sory Diabaté. Et ce sont d'ailleurs les deux derniers cités qui ont accédé au second tour sanctionné par la victoire du premier vice-président de l'AFAD avec seulement deux voies de différence.

Resté en retrait après ces élections, l'ancien vice-président de la FIF, Sory Diabaté, est enfin revenu sur le sujet . Il dit être passé à autre chose au lendemain de l'assemblée générale élective qui a eu lieu le 23 mars 2022 à Yamoussoukro.

''Depuis Yamoussoukro, je suis passé à autre chose, je ne faisais pas de la présidence de la FIF une question de vie ou de mort. Il faut que les gens sachent que je suis dans le football en tant que dirigeant depuis 1995. Je ne suis pas venu au football en intégrant un comité exécutif, j'ai été d'abord dirigeant de club, j'ai fait monter mon club en D1, j'ai connu les difficultés, je suis passé dans les vestiaires, j'ai rempli des licences, j'ai accompagné des joueurs, j'ai tracé des terrains...'', a-t-il confié sur NCI.

''J'ai fait ça pour monter, je suis sorti du bas, j'ai appris donc je ne suis pas arrivé comme cela, comme un cheveu sur la soupe parce qu'il y avait une élection. Pour les responsabilités que j'ai occupées à la FIF, ce sont des responsabilités qui m'ont été confiées parce que ceux qui étaient à la tête de la FIF, estimaient que j'avais les moyens pour pouvoir diriger la FIF à des postes où j'ai été nommé", a précisé l'ex-collaborateur de feu Sidy Diallo.