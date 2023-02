Après le Tchin-Tchinn, Jonathan Morrison arrive avec un autre projet

Le promoteur du tournoi Tchin-Tchinn, Jonathan Morrison, a dévoilé une information très importante. Ce qu'il prépare.

Ce que Jonathan Morrison mijote après le Tchin-Tchinn

Jonathan Morrison est devenu un héros national. La parfaite organisation de la première édition de son tournoi de petits poteaux dénommé Tchin Tchinn, a séduit toute la Côte d’Ivoire. Lui qui avait fait l’objet de railleries et de virulentes critiques depuis l’annonce de cette compétition, a complément cloué le bec à ses détracteurs qui ne croyaient pas en ses idées. Depuis lors, le jeune homme a imposé le respect. Il a avait même été reçu par le protocole du chef de l'État, Eric Taba, qui lui a transmis les vives félicitations du président Alassane Ouattara.

Et le jeune homme ne compte pas s'arrêter là. Il a déjà entamé les préparatifs de la deuxième édition du Tchin-Tchinn qui s'annonce encore plus grandiose. Il y a quelques jours, Jonathan Morrison annonçait un projet futuriste au niveau de la commune d'Adjamé. ''J’ai été reçu par le Maire d’Adjamé, Monsieur Farikou SOUMAHORO, pour lui présenter et demander l’autorisation pour réaliser un projet qui me tient à cœur depuis près de 10 années maintenant. Cette initiative consiste à transformer un secteur de la ville en un espace Futuriste. J’ai été inspiré par les TIME SQUARE de New York depuis ma visite en 2015 et cette soif de réaliser mieux que cela dans mon pays ne m’a jamais quittée. Je tiens à remercier Monsieur le Maire d’Adjamé et son équipe pour avoir accepté la réalisation de cette MASTERPIECE dans leur commune. J’ai choisi le rond-point des 220 Logements parce-que c’est Adjamé qui a remporté la première édition du TCHIN-TCHINN'', a-t-il indiqué.

Quelques jours après la rencontre avec le maire d'Adjamé, le jeune homme a présenté un nouveau projet. En effet, Jonathan Morrison a annoncé l'arrivée de TREIIZE PAY, qui est une technologie qui, à l’aide d’une application et d’une carte bancaire, permet aux utilisateurs, de pouvoir faire des transactions bancaires plus facilement. '' Dans le Futur, vous pourrez demander de l’argent à vos proches via une application mobile'', a informé Jonathan sur Facebook.