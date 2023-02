Côte d'Ivoire : Deux péages annoncés sur l’axe Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa

L’Etat ivoirien, par le biais du ministère de l’Equipement et de l’entretien routier (MEER), a annoncé à travers une demande adressée au préfet de la région de la Marahoué, la construction de deux (2) postes à péage sur l’axe Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa.

Axe Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa : Bientôt, des péages à Bozi et Gonaté

Dans un courrier en date du lundi 6 février 2023, le directeur général de l’Ageroute, Fabrice Coulibaly, informe l'opinion publique de la construction, sur l'axe Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa, de deux postes à péage.

"Pour l’entretien de cette route et la pérennisation des investissements réalisés, l’Etat de Côte d’Ivoire, à travers son Ministère de l’équipement et de l’entretien routier (MEER), envisage la construction de deux (2) postes à péage sur ladite route notamment à Bozi et à Gonaté", explique le directeur général de l’Ageroute au préfet de la région de la Marahoué.

Fabrice Coulibaly fait savoir qu'au niveau de Bozi, les travaux ont démarré et avancent à une bonne cadence. Par contre, poursuit-il, sur le site de Gonaté, les travaux ne peuvent démarrer en raison de la présence des biens agricoles et immobiliers situés dans l’empire du projet.

Il exhorte, pour ce faire, le préfet de région à prendre toutes les dispositions en vue d'autoriser les directions régionales en charge de l’agriculture et de la construction afin de recenser et d'évaluer les biens agricoles et immobiliers présents sur ce site.

« Mes services compétents prendront contact avec le Directeur régional de la construction, du logement et de l’Urbanisation pour le déroulement de ces opérations. Je vous prie de recevoir Monsieur le Préfet, l’assurance de ma parfaite considération », conclut le patron de l’Ageroute.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci