Agboville : Un cadre appuie les FDS en matériel informatique

Cadre d'Agboville et homme politique indépendant, Nicaise Ohouna N’Takpé a fait don, le jeudi 09 février 2023, de matériel informatique de plus de 4 millions de FCFA aux forces de défense et de sécurité(FDS) de la commune d’Agboville. Ainsi, ce sont le commissariat de police, la compagnie de gendarmerie, la brigade de gendarmerie et le CSU (Centre de secours d’urgence), qui ont bénéficié de ces dons.

Agboville : Nicaise Ohouna N’Takpé fait don de matériel informatique de plus de 4 millions de FCFA aux FDS

Le clou de la caravane de don de matériel informatique de bureaux, a été la section de tribunal d’Agboville. « Nous étions accompagnés ce matin de nos camarades et partenaires d’affaires pour faire une tournée de dons de matériel informatique. Et ce, afin de permettre à nos forces de l’ordre et de sécurité de pouvoir exercer dans des conditions requises. Elles ont certes l’appui de l’État mais pour nous, il était impérieux au regard du travail de sécurisation des biens et des personnes du département d'Agboville, de leur apporter notre modeste contribution afin de les accompagner », s’est justifié Nicaise Ohouna N’Takpé, à l’issue de la tournée de dons.

Et au donateur d’ajouter : « À travers ce don, nous voulons aussi attirer l’attention des autres cadres de la région pour dire c’est vrai que l’État fait beaucoup. Mais, nous avons aussi le devoir d’accompagner modestement le travail que les FDS abattent jour et nuit. Merci, beaucoup de courage et félicitations à vous pour tout ce que vous faites pour l’ensemble des populations de notre région ».

À la question de savoir s’il y a d’autres actions prévues dans d’autres secteurs, il répond : « Il y a 2 semaines, nous avons lancé l’opération de reprofilage des voiries internes des villages de Bonikro et Gbalékro dans le cadre de l’aménagement rural. Et, nous prévoyons étendre cette action ».

L’année dernière, l’expert commercial en vente et marketing avait lancé une vaste opération "1000 tables-bancs" pour accompagner le système éducatif dans la commune d'Agboville. Opération qu'il compte achever cette année avec la distribution de près de 500 tables-bancs dans plusieurs écoles primaires publiques(EPP). « Nous sommes engagés à apporter dans la mesure du possible, le bien-être aux populations et à relever le niveau de développement qu’il faut dans notre région », réitère le natif de Gbalékro, village situé à 5 kilomètres d’Agboville.

Réceptionnant le don de son service, Diabaté Nanourou, le commissaire de police d’Agboville, n’a pas caché sa joie. « Merci pour le geste qui vient à point nommé. La sécurité est l’affaire de tous. Il y a des professionnels et il y a aussi la population. Mais, sans son appui, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Une fois encore merci à vous », s’est-il réjoui.

Tizié TO Bi

Correspondant régional