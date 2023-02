Côte d’Ivoire: Des jeunes du Gbêkê, solidaires du ministre Sidi Touré

Le week-end dernier, une délégation de jeunes de Béoumi, conduite par Dembélé Aboubakar, a tenu à magnifier le ministre Sidi Touré, cadre de la région.

Des jeunes du Gbêkê font bloc autour du ministre Sidi Touré

Il s'agissait pour ces jeunes, de témoigner leur attachement et leur solidarité au ministre Sidi Touré pour toutes ses actions en faveur des jeunes et pour le développement de la région du Gbêkê. "2023 marquée comme étant l'année de la jeunesse par SE le Président de la République, Alassane Ouattara, président du RHDP, c'est une manière pour nous de montrer à l'opinion nationale que le Ministre l'a commencé il ya bien longtemps", a indiqué Dembélé Aboubakar.

Dans le même élan, il a tenu à exprimer sa gratitude au ministre qui lui a fait confiance en le nommant Chef du service patrimoine au Ministère des Ressources Animales et Halieutiques. "J'ai visité une trentaine de grins, plusieurs associations et chefs de communautés. Cette tournée avait pour but, non seulement de leur apporter la bonne nouvelle me concernant, mais aussi de les exhorter à soutenir le Ministre Sidi Touré dans sa politique d'insertion des jeunes", a-t-il conclu.

Récemment, le ministre Sidi Touré a lancé une caravane dite de la solidarité au bénéfice de 1000 foyers de la région du Gbêkê.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci