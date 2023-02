Showbiz : Tina Glamour sous le charme de Didi B, ce qu’elle dit

Didi B est actuellement sous les feux de la rampe en Côte d'Ivoire. Le rappeur ivoirien fait flotter le drapeau ivoirien dans le ciel de la culture africaine. Logbo Valentine, plus connue sous le nom Tina Glamour, mère de feue Arafat DJ, n'est pas restée insensible au succès du fils du musicien Abou Bassa.

Tina Glamour félicite Didi B pour le travail accompli

Issu du groupe de rap Kiff No Beat, Didi B, de son vrai nom Bassa Diyilem, mène actuellement une carrière solo fulgurante. En effet, le conjoint de Sarai D'Hologne a déjà fait le plein du Palais de la culture de Treichville et le Sofitel Hôtel Ivoire. Récemment, le Mojaveli a donné un spectacle époustouflant à Paris, notamment à l'Élysée Montmartre.

Tina Glamour fait partie des personnalités ivoiriennes à être sous le charme du talent de Didi B. La maman d'Arafat DJ a tenu à adresser ses félicitations au compagnon de Black K.

"Aidez-moi à féliciter ce grand Artiste qui a compris que c'est le barra qui paye comme disait le king du coupé décaler, Arafat dJ avec qui il a bossé. Il est pétri de talent. Didi B maman Glamour est fier de toi. Continue la lutte avec la rage de vainqueur. Nous aussi on a besoin d'aller au grammy. Mon fils n’est plus l0, mais tu es unique. Ton style musical dja et est un vrai délice à écouter", a déclaré la grand-mère de la petite Rafna.

Didi B a fortement apprécié cette marque de soutien de la part de Logbo Valentine. Le jeune chanteur lui a exprimé sa gratitude.