Agboville: Le REEL 43 "gâte" les majors de 4e et 3e des lycées modernes 1 et 2

Le Réseau des élèves de la 4e et 3e spéciales du lycée moderne d’Agboville 92/94 (REEL 43) a procédé, le vendredi 10 février 2023, à la récompense des majors des niveaux 4e et 3e des lycées modernes 1 et 2 d’Agboville.

Agboville: Le REEL 43 récompense les majors de 4e et 3e des lycées modernes 1 et 2

« Notre action d’aujourd’hui a pour objectif de soutenir l’éducation à notre humble niveau. Le statut social que chacun de nous a, aujourd’hui, est le fruit l’école. Il n’y a donc pas meilleur investissement que d’investir dans l’éducation. C’est vrai que l’État a les moyens de le faire mais chacun de nous aussi doit pouvoir apporter sa pierre à l’édifice pour le développement de notre pays. C’est pourquoi, nous sommes venus dans notre ancien lycée apporter un plus à travers ces dons », a expliqué Bérenger Guei Gnonhanlou, président du REEL 43. Et à l’expert-comptable d’ajouter : « Pour cette première édition, nous avons décidé de primer seulement les majors de 4e et de 3e parce que, c’est là que notre famille s’est formée. Et donc, chers élèves des autres niveaux ne soient pas découragés ». Akanou Ange Caleb Melvyn en 4e au lycée moderne 2 avec 17,87/20 au premier trimestre et Diaby Aminata du lycée moderne 1 d’Agboville avec 16,93 de moyenne. Tous deux en quatrième, ont reçu des livres et cahiers de la classe troisième. Quant aux lauréats du niveau 3e : Kouakoussui Diby Marleine Emmanuela au lycée moderne 2 avec 18,20 et Bagou Ozoua Marie-Prestige du lycée moderne 1 avec 16,59 de moyenne, elles sont reparties chacune avec un ordinateur portable. L’autre temps fort de la cérémonie a été la remise de manuels scolaires et de matériels sportifs à la bibliothèque et aux enseignants.

Le tout estimé à 1,7 million de FCFA. À en croire le premier président du REEL 43, ce sont les 3 premiers des classes de 5e de l’ancien lycée moderne d’Agboville, qui étaient sélectionnés pour former une classe spéciale de 4e puis de 3e. Et ce, en vue de créer une saine émulation entre les élèves d’alors.

Présidant la cérémonie, N’Guessan Kouassi Germain, secrétaire général 5 de la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville(DRENA), s’est félicité de l’initiative. « Chers anciens élèves du lycée moderne d’Agboville, merci de nous faire cet honneur à travers ces nombreux dons. Merci d’avoir eu cette initiative heureuse. Merci de vous êtes retrouvés au sein de cette organisation pour apporter votre soutien à vos cadets. Nous sommes fiers de vous car ce geste est pour nous, un signe d’amour et un exemple de réussite. Nous vous promettons d’en faire un bon usage pour l’encadrement des élèves », a promis l’émissaire de la DRENA, avant d’inviter les élèves au travail, à la discipline et au respect.

Sketchs, danses et témoignages des membres du REEL 43 ont meublé la première édition de la double cérémonie de récompense et de dons.

Créé en 2020, le Réseau des anciens élèves de la 4e et de 3e spéciales du lycée moderne d’Agboville, promotion 1992-1994 compte une quarantaine de membres. Cultiver la fraternité, la solidarité et faire la promotion de l’éducation, est le principal objectif de cette organisation.

Tizié TO Bi

Correspondant régional