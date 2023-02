Cinéma: "Isabelle", une série made in Côte d’Ivoire au petit écran

L’avant-première de la série "Isabelle" made in Côte d’Ivoire, a été présentée le vendredi 10 février 2023 à Abidjan-Rivera Golf.

"Isabelle", une autre dimension du cinéma

La série ‘’Isabelle‘’, initiative de Orange Côte d'Ivoire et la production Fs, dénote de l’engagement des deux entités à la promotion des productions audiovisuelles et cinématographiques made in Côte d’Ivoire. Cette fiction ivoirienne nominée au Fespaco 2023, composée de 44 épisodes, raconte les aventures d’Isabelle, une jeune fille moderne, addicte aux réseaux sociaux, qui, armée d’une intelligence fine, use de son charme pour résoudre des enquêtes très spéciales et diverses. La série sera diffusée sur la TV d’Orange et tous les soirs du lundi au vendredi, à 20H30 sur Life TV, à partir du lundi 13 février 2023.

Fabrice Sawegnon, Directeur général de FS Prod, a indiqué que cette œuvre cinématographique vient encore une fois montrer le talent et la richesse de la Côte d’Ivoire. ‘’La création de la série Isabelle s’inscrit dans l’objectif de mettre à la disposition des populations ivoiriennes, longtemps biberonnées aux histoires venues d’ailleurs, des productions ambitieuses de qualité internationale avec un fort ancrage local. Isabelle se veut une preuve, presqu’un postulat, que les producteurs audiovisuels ivoiriens ont les capacités de créer du contenu pertinent, palpitant et captivant adapté au petit écran’’, a-t-il fait savoir.

Bien que l’industrie cinématographique et audiovisuelle africaine possède un fort potentiel de croissance encore trop peu exploité, on observe depuis quelques années, une montée en puissance des productions locales africaines, qu’elles soient nigérianes, sénégalaises ou encore ivoiriennes. Pour Habib Bamba, Directeur de la transformation digitale et des médias à Orange Côte d’Ivoire, “ces productions locales méritent d’être promues et leurs créateurs accompagnés afin d’encourager la croissance de l’industrie cinématographique locale.

"Orange Côte d’Ivoire est historiquement engagé en faveur de la promotion des industries culturelles et créatives ivoiriennes. Avec la TV d’Orange, nous avons l’opportunité d’apporter un appui concret aux producteurs et créateurs de contenus audiovisuels variés, afin de contribuer à la croissance et à la diversification du secteur’’, a-t-il expliqué.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci