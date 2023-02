Procès en appel : La justice déboute Guillaume Soro et ses proches

En Côte d'Ivoire, le procès en appel de Guillaume Soro et de certains de ses proches a livré ses secrets le lundi 13 février 2023. La justice ivoirienne a déclaré irrecevable l'appel de l'ancien président de l'Assemblée nationale et d'Affoussiata Bamba Lamine, condamnés par contumace. Par ailleurs, la cour a aussi confirmé la condamnation de Kamagaté Souleymane Koné dit Soul To Soul.

Côte d'Ivoire : La justice déclare irrecevable l'appel de Guillaume Soro

La justice ivoirienne a débouté Guillaume Soro et certains de ses proches qui avaient fait appel à leur condamnation. La cour criminelle a déclaré irrecevable l'appel du fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) ainsi que d'autres cadres de sa formation politique.

Rappelons que Guillaume Soro et son avocate Affoussiata Bamba Lamine avaient été condamnés par contumace respectivement à la prison à perpétuité et à 20 ans de prison de ferme.

On apprend aussi que la justice a jugé non-fondé l'appel de Kamagaté Koné Souleymane, alias Soul To Soul et neuf de ses proches. La cour a confirmé le verdict prononcé lors du procès en première instance contre ces derniers. Ils ont 15 jours pour se pourvoir en cassation.

Par ailleurs, l'ex-ministre des Sports Alain Lobognon et Félicien Sékongo ont été déclarés non-coupables. Les deux hommes sont donc acquités.

Guillaume Soro, en exil depuis 2019, a été condamné par la justice de son pays à la prison à perpétuité pour "atteinte à la sûreté de l'État". L'ex-député de Ferké est tombé en disgrâce auprès d'Alassane Ouattara après avoir démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale.

Retranché hors de la Côte d'Ivoire, le leader des soroistes fait aujourd'hui figure d'opposant au régime du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Guillaume Soro ne rate aucune occasion pour lancer des piques en direction de son ancien mentor.