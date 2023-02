Scandale à Life radio: Dj Congélateur indésirable après avoir embrassé une fillette

Le jeune Dj Congélateur est au coeur d'une autre polémique qui alimente les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé.

Life Radio condamne l'attitude inappropriée et répréhensible de DJ Congélateur

Dj Congélateur n'en finit plus de créer les polémiques sur la toile. Invité sur Life Radio, le jeune artiste a posé un acte surprenant. En effet, il a embrassé une gamine sur la bouche. La scène a été filmée, et la vidéo, postée sur la toile. Ce qui a scandalisé de nombreux internautes qui ont condamné l'acte. De son côté, Dj Congélateur a présenté ses excuses dans une vidéo postée sur la toile. '' L'acte que j'ai posé ne vous plaît pas, donc je vous demande pardon", a-t-il lancé.

Mais cela n'a pas véritablement calmé les ardeurs des internautes au point où la direction de Life Radio a publié un communiqué afin de présenter des excuses. '' Le mercredi 08 février 2023, à la pause publicitaire de l'une de nos émissions filmée et retransmise en direct sur les réseaux sociaux, l'une de nos camé- ras a capté l'invité Koffi Kouakou Élias, alias DJ Congélateur, posant un acte inconvenant à l'endroit d'une fillette dont le père est un des chroniqueurs de l'émission. Ce dernier étant sorti du studio pour se rafraîchir pendant ladite pause. La Direction de Life Radio, profondément indignée, tient à condamner cette attitude inappropriée et répréhensible du dénommé DJ Congélateur et présente ses sincères excuses pour ce scandaleux incident, qui a légitimement causé un profond malaise tant au sein de notre média qu'auprès de l'opinion publique. A cet effet, nous prenons de meilleures dispositions pour que de tels évènements ne puissent plus se reproduire à l'avenir. Nous regrettons ces faits qui ont causé une douleur et un malaise auprès du public, et surtout, auprès de notre chroniqueur et sa famille'', s'indigne Life radio.