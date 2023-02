Affaire Serey Dié: La sortie musclée de l’artiste Moise Jeffrey contre Josey

Josey était en concert à l’esplanade du palais de la culture de Treichville, le samedi 11 février 2023. Devant ses nombreux fans, l’artiste musicienne ivoirienne a fait une déclaration hallucinante en présence de Serey Die, qui continue de faire couler de l’encre. Malheureusement pour elle, cette déclaration n’a pas été appréciée par certaines personnes, notamment l’artiste ivoirien, Moise Jeffrey.

Moise Jeffrey à Josey : « Tu étais notre DIVA, aujourd’hui tu es devenue le Leitmotiv des seconds bureaux … »

Pendant son concert le samedi 11 février, à quelques jours de la Saint-Valentin, Josey s’est exprimée au sujet de sa relation avec son compagnon, Serey Die.

« 8 ans que nous sommes ensemble. 8 ans d’amour sincère. Quand je faisais ta connaissance, ma carrière marchait bien déjà. J’avais donc mon argent. Donc je ne suis pas avec toi pour ton argent. Je suis avec toi parce que je t’aime sincèrement. Avant de te connaitre, je ne pensais pas pouvoir un jour enfanter (…) Mais tu m’as donné deux beaux garçons intelligents (…) Je veux te dire merci infiniment », a-t-elle fait savoir.

Après cette déclaration d’amour tenue sur le podium devant ses fans, la meilleure artiste féminine de l’Afrique de l’ouest, élue aux AFRIMA 2022, s’est sévèrement fait agresser sur la toile par l’artiste Moise Jeffrey.

« Encore une fois, on n’est pas en train de te féliciter pour tes exploits, mais tu as donné le bâton aux gens de venir te kpah-traa en public », a lancé Moise Jeffrey. Pour qui, le talent et la performance de Josey ne sont plus à l’ordre du jour.

Car, il aurait l’impression qu’elle cherche forcément une compassion nationale voire même une sympathie mondiale. « Toi qui explosais les vues, tu vois tes scores ? Tu étais notre DIVA, aujourd’hui tu es devenue le Leitmotiv des seconds bureaux et le cauchemar des femmes que tu as aidé à être épousées. Tu communiques très mal ! Et nous qui t’aimons, te supportons, tu nous rends petits », a estimé l’artiste.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci