Séismes en Turquie: La FIF donne des nouvelles des footballeuses ivoiriennes

La Fédération ivoirienne de football ( FIF ), dans un communiqué signé de son directeur exécutif, Armand Desiré Gohourou, a donné des nouvelles des footballeuses ivoiriennes évoluant en Turquie suite au séisme qui a frappé ce pays ces derniers jours, occasionnant plus de 16.000 morts. Il s'agit de KPAHO ZOTE NINA, d'AKAFFOU LEYO RITA et HAIDARA AMINATA. Voici comment elles se portent.

Suite aux catastrophes naturelles survenues en Turquie et en Syrie, le lundi 06 février 2023, les victimes, d'origines diverses, se comptent par milliers. Au nombre de celles-ci, se trouvent, malheureusement, certaines de nos athlètes, notamment, Mesdemoiselles KPAHO ZOTE NINA, AKAFFOU LEYO RITA et HAIDARA AMINATA, qui évoluent dans des clubs turcs.

A cet effet, il est bon de préciser que Mademoiselle HAIDARA AMINATA, joueuse de l'Equipe Nationale Féminine A de Côte d'Ivoire, plus durement éprouvée, a été retrouvée, après les deux premières citées, sous les décombres, dans la localité de Até. Déplacée à ANKARA où elle bénéficie d'une prise en charge des autorités sanitaires Turques, elle a également reçu la visite de soutien des représentants de l'Ambassade de Côte d'Ivoire en Turquie.

C'est le lieu, pour le Président de la Fédération Ivoirienne de Football ( FIF ), d'adresser ses vifs remerciements aux autorités Turques et à Madame l'Ambassadrice de Côte d'Ivoire en Turquie ainsi qu'au personnel diplomatique pour les efforts consentis afin d'apporter assistance à nos compatriotes. Dans ce contexte, le Président de la FIF voudrait rassurer les familles et connaissances de nos athlètes qu'elles sont, à ce jour, hors de danger et se portent très bien.

La Fédération qui suit, avec une grande attention, l'évolution de la situation en Turquie, est en contact permanent avec ses athlètes afin de s'assurer que les conditions de leur sécurité sont réunies.

Meilleures salutations.

Le Directeur Exécutif

Armand-Désiré GOHOUROU