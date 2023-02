Saint-Valentin : Didier Drogba et Gabrielle Lemaire "mangent" l'amour

À l'occasion de la célébration de la fête de la Saint-Valentin, Gabrielle Lemaire a envoyé un message d'amour à Didier Drogba via son compte Instagram. La compagne de l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire a publié des photos d'elle et de son amoureux.

Saint-Valentin : Le message d'amour de Gabrielle Lemaire à Didier Drogba

C'est le grand amour entre Didier Drogba, ancien époux de Lala Diakité, et Gabrielle Lemaire ! L'ex-buteur de Chelsea et la fille de l'ancien président de la Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, ont été projetés sous les feux de la rampe après la publication d'une vidéo les montrant dans un lit. C'était en janvier 2021.

Depuis, les deux amoureux ne se cachent plus pour vivre leur idylle en plein jour. Anciennement mariée à Vangsy Goma, le petit-fils du président Denis Sassou Nguesso, Gabrielle Lemaire attend actuellement un enfant. Pour la fête de la Saint-Valentin, la dulcinée de Drogba a écrit un message qui a beaucoup fait réagir sur la toile. Entre l’arbre et l’écorce, il ne faut pas mettre le doigt Happy Valentines my @didierdrogba", a posté la jeune dame sur son compte Instagram. Le message dédié au père Isaac Drogba est très évocateur.

Les photos accompagnant la publication ont suscité la réaction de plusieurs internautes. Les followers de Gabrielle Lemaire ont félicité le couple Drogba.