Côte d’Ivoire - Service civique: Le gouvernement va recruter 14 000 jeunes chaque année

Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a annoncé, lundi 13 février 2023 à Abidjan, l’ouverture officielle du centre de service civique de Bouaké pour le 3 avril 2023.

Insertion socio-professionnelle : Le centre de service civique de Bouaké sera opérationnel à partir du 3 avril 2023

« Le gouvernement a prévu la construction d’un centre de service civique dans chacun des 14 districts de la Côte d’Ivoire dans l’objectif de recruter 14 000 jeunes chaque année. Le premier centre construit à cet effet est celui de Bouaké, dont l’ouverture officielle est prévue le 3 avril 2023 », a affirmé le ministre Mamadou Touré. Pour qui, une fois recrutés, ces jeunes bénéficieront d’une formation de 6 mois dont 2 mois d’encadrement de type militaire et les 4 autres mois, en formation à un métier tels que la mécanique, l’agriculture, les BTP, l’audiovisuel, l’artisanat et bien d’autres métiers.

Cette formation va concerner au moins 1000 jeunes par an et par centre, a indiqué Mamadou. En effet, la construction de ces centres, est relative à la matérialisation de l’école de la 2ème chance et aussi à l’année décrétée par le président de la République, Alassane Ouattara, ‘’l’année de la jeunesse’’. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation sera lancée entre le 20 et 26 février 2023, avec pour objectif d’expliquer les modalités et conditions de recrutement aux jeunes candidats de la vallée du Bandama.

Selon le CICG, les inscriptions débuteront à cet effet, le 27 février, juste après la campagne de sensibilisation et prendront fin le 24 mars 2023. Dans le but de rendre plus facile ce recrutement, le ministre Mamadou Touré compte bien impliquer les préfets et collectivités territoriales dans la sélection et l’identification des postulants avec qui, les candidats entretiennent des relations plus proches. Ce sont 4,8 milliards de F CFA qui ont été mobilisés sur la période 2022-2023 pour la construction des centres de service civique de Bouaké, Daloa, Korhogo et d’Adzopé.

Yahafe Ouattara : www.afrique-7.ci