Côte d'Ivoire - Café-Cacao: Les producteurs désormais reconnus par une carte professionnelle

La distribution à grande échelle et l'opérationnalisation de la carte du producteur de café-cacao est en bonne voie en Côte d'Ivoire, avec près d'un million de producteurs agricoles qui ont déjà bénéficié de leur carte professionnelle.

Pour la traçabilité et la pérennité de la filière cacao, les premiers responsables de la filière en accord avec les autorités du pays se sont mis d'accord pour mettre en place une carte professionnelle. En effet, le lancement de la distribution à grande échelle de la carte du producteur de café-cacao a eu lieu en début février à Agboville a 70 km au sud d'Abidjan. Partie pour durer quelques mois, l'opération va s'achever au dernier trimestre 2023, a indiqué le Conseil du café-cacao et relayé par notre confrère du Xinhua.

Avant de lancer la distribution des cartes, une opération de recensement des producteurs de café-cacao et de leurs vergers sur l'ensemble des zones de production de café-cacao, avait été au préalable menée en 2019. Cette opération en termes de chiffre a coûté la bagatelle somme de de 6,5 milliards de francs CFA et elle a permis d'identifier près d'un million de producteurs de café-cacao et d'enregistrer une superficie de 3,2 millions d'hectares de plantations de café-cacao.

Bâtir l’interprofession de la filière Café-Cacao

Ainsi achevée, le conseil Café-cacao pouvait alors procéder à la matérialisation et à la distribution des cartes professionnelles. Selon le directeur général du Conseil du café-cacao, Yves Brahima Koné, "la carte constituera le socle sur lequel sera bâtie l'interprofession de la filière café-cacao". La carte du producteur, toujours selon M. Koné, représente le premier jalon de l'implémentation du système de traçabilité unifié du café et du cacao de Côte d'Ivoire puisqu'elle permet, notamment, d'identifier le produit et de retracer son parcours du bord-champ jusqu'à sa destination finale.

Une carte dotée d’un QR code pour rendre plus professionnelle la filière

Tout en s’alignant sur l'évolution technologique, la carte du producteur de café-cacao, à vocation multifonctions, est dotée d'un QR code qui renferme toutes les informations sur le producteur et son verger et d'une puce bancaire pour permettre des transactions financières sur la commercialisation des produits. Elle participe à la sécurisation des transactions commerciales sur le cacao et le café en évitant le transport du cash d'un point à un autre point d'achat.

"Tout en permettant de disposer d'informations fiables sur les producteurs, cette carte permet d'assurer la traçabilité de la production pour la durabilité de la filière et apporte ainsi une réponse aux exigences du marché mondial", indique le directeur général du CCC.

L'opération prévue pour s'achever en 2024, aura pour objectif final de permettre à la nouvelle carte professionnelle d'assurer, notamment, une cacaoculture durable et de satisfaire aux exigences environnementales internationales. Actuellement 15e producteur mondial et 4e en Afrique pour le café, et également premier producteur mondial avec près de deux millions de tonnes de fèves en 2022 pour ce qui concerne le cacao, le café et le cacao constituent les deux piliers de l'économie ivoirienne et la principale source de recettes d'exportation du pays.

Pierre Edouard Ouedraogo : www.afrique-sur7.ci