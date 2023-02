Côte d'Ivoire: Tata Nahomi et Alafé Wakili n'ont pas divorcé, toute la vérité

L'animatrice télé, Nahomi Amoussou ou Tata Nahomi, a apporté des précisons sur la rumeur, annonçant sa séparation d’avec le journaliste Alafé Wakili.

Tata Nahomi met fin à la rumeur: "Je suis et reste Mme ALAFÉ..."

Nahomi Amoussou est-elle toujours en couple avec le journaliste Alafé Wakili ? C’est la grosse question que se sont posée de nombreux internautes à la suite d’une publication de l'animatrice télé en cette période de célébration de la Saint Valentin, la fête des amoureux.

Une publication illustrée d'une photo dans laquelle, on aperçoit Tata Nahomi aux côtés d’un autre homme que son époux. Ce qui a davantage alimenté les ragots.

Vu la teneur des commentaires et l'inquiétude qu'avaient commencé à afficher ses fans, la présentatrice vedette de l'émission enfantine"Wozo Vacances", a tenu à faire des précisions.

‘’Après l'émission MATIN BONHEUR du mercredi 8 février 2023, j'ai fait un post avec plusieurs photos dont celle-ci (NDLR : la photo polémique) pour inviter à retrouver l'émission en ligne sur YouTube. Malheureusement, je suis envahie depuis hier soir (mardi 14 février 2023) de messages et d'appels pour me consoler d'un quelconque divorce d'avec l'amour de ma vie Wakili Alafé et pour me souhaiter bonne chance avec mon nouveau compagnon. Je suis et reste MME ALAFÉ par la Grâce de Dieu depuis 13 ans", a clarifié Tata Nahomi.

Puis de renchérir : "Ce monsieur sur la photo est mon collègue et frère depuis plus de 10 ans. S'il vous plaît, arrêtez de voir le mal partout. Le mariage n'est pas la finalité de la vie. Après un mariage, on ne renie pas ses amis ni ses parents. Pour ceux qui me connaissent vraiment, je n'ai pas changé mes relations, ni mes habitudes malgré la petite notoriété que Dieu m'accorde pour l'instant. Que Dieu nous accorde la sagesse et l'intelligence", a imploré Nahomi Alafé.