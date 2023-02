Côte d'Ivoire : Les frontières terrestres ouvertes dès le 15 février

Les autorités de la Côte d’Ivoire ont décidé de la réouverture des frontières terrestres dès le mercredi 15 février 2023. C’est ce qu’a annoncé Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement à l’issue d’un Conseil des ministres.

Côte d'Ivoire : Amadou Coulibaly annonce la réouverture des frontières terrestres

Le communiqué officiel du Conseil des ministres du mercredi 15 février 2023, lu par Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, mentionne que la Côte d’Ivoire a décidé d’ouvrir ses frontières terrestres avec ses pays voisins.

Il faut noter que les frontières ivoiriennes avaient été fermées en mars 2020. En effet, une note du gouvernement de Côte d'Ivoire avait annoncé la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays à tout trafic de personnes. Selon les autorités ivoiriennes, cette mesure s’inscrivait dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à Coronavirus (COVID-19) et après évaluation de l’évolution de la pandémie.

"Aujourd'hui, au regard de l’évolution favorable de la situation sanitaire mondiale et de la reprise des activités économiques, les frontières aériennes et maritimes ont été ouvertes. Dans cette même dynamique, le décret adopté ce jour fixe l’ouverture des frontières terrestres pour compter du mercredi 15 février 2023 à minuit. Cette décision de réouverture des frontières terrestres intervient surtout après la maitrise des voies secondaires de passage clandestin par nos forces de sécurité et permet ainsi une redirection des voyageurs vers les passages officiels de traversée afin d’assurer un meilleur contrôle du flux migratoire", a déclaré le ministre de la Communication et de l’Économie numérique.