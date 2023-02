Guerre en Ukraine : L’UE annonce de nouvelles sanctions contre la Russie et l’Iran

La présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, devant le parlement de Strasbourg, réuni en séance plénière, le mercredi 15 février 2023, a annoncé un nouveau train de sanctions contre la Russie, qui sera adopté d’ici le 24 février par l’ensemble des représentants du parlement européen.

La Russie et l’Iran dans le viseur des sanctions européennes

La présidente de la commission européenne, Ursula Von Der Leyen, en vue du premier anniversaire de l’invasion Russe en Ukraine, le 24 février 2023, veut apporter une fois de plus de nouvelles sanctions à la Russie.

Essentiellement, ce second volet de mesures, devrait cibler, pour un montant de 10 milliards d’euros, les composants technologiques qui entrent dans la fabrication des armes déployées par la Russie sur l’Ukraine, rapporte un envoyé spécial de RFI à Strasbourg.

Par ces nouvelles sanctions, Ursula Von Der Leyen dit également viser l’Iran. En effet, depuis le début, l’Etat Islamique est accusé de fournir des drones à l’armée russe.

« Ces drones iraniens tuent des civils ukrainiens, c’est atroce. Donc pour la première fois, nous proposons également de sanctionner les opérateurs iraniens, y compris ceux liés aux gardiens de la révolution, il est de notre devoir de le faire, notre devoir de sanctionner cela », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, les représentants européens ont évoqué un soutien militaire accentué à l’Ukraine. D’où la livraison de matériel et de munitions, a déclaré Josep Borrell.

Le chef de la diplomatie européenne reste surpris de voir les blindés européens «prendre la poussière » dans les casernes, tandis que l’Ukraine dans le besoin, en demande avec urgence. « C'est à l’été prochain que le cours de la guerre se décidera », a-t-il conclu.

Face aux eurodéputés, la présidente de la Commission, a salué les efforts réalisés par l'Ukraine, depuis le début de l’invasion russe.

« Poutine voulait tuer le rêve européen de l'Ukraine, aujourd'hui l'Ukraine se dirige vers l'Union européenne plus rapidement et plus résolument que jamais », a souligné Ursula Von Der Leyen.

Et de conclure: « les Ukrainiens font des progrès tangibles alors même qu'ils sont en guerre ! S'ils accomplissent ces progrès, c'est parce que leur vœu le plus cher est de rejoindre l'Europe ».

Le président Ukrainien, Volodymyr Zelensky, il faut le souligner, était en visite le mercredi 8 février 2023 à Londres. Après Paris et jeudi matin à Bruxelles où il s’est adressé à une foule immense de députés: «La liberté gagnera. Nous savons que la Russie perdra », a-t-il déclaré au public.

Bekanty N’ko www.Afrique-sur7.ci