Love: Emma Dobré a-t-elle remplacé Saga la légende par Amaral d’Afrique?

La productrice de Kerozen, Emma Dobré, s’est fait remarquer lors de la célébration de la Saint Valentin. Ce qu’elle a fait.

Que se passe-t-il entre Emma Dobré et l'artiste Amaral ?

Emma Dobré, la productrice de l'artiste Kerozen, a eu une liaison amoureuse avec Saga la légende, un artiste qui joue le rôle de sosie de Douk Saga depuis le décès de ce dernier en 2006.

Après plusieurs mois passés aux côtés de la charmante productrice, Saga La légende qui était également membre du label Emma Dobré Prod, avait exprimé son mécontentement sur la toile, estimant que la jeune productrice accordait une trop grande importance à Kerozen au point d'oublier les autres artistes du label et parfois sa vie de couple.

Après avoir exprimé son ras-le-bol à maintes reprises, le sosie de feu Douk Saga s'est retiré. De son côté, Emma Dobré ne l'a pas supplié.

''Kerozen est, à la base, un ami. Il est là pour moi et je suis là pour lui. Personne ne peut me séparer de Kerozen. Avec Saga Junior, c'est la rupture ! Je ne le considère plus comme mon copain après ce qu'il a dit là'', a soutenu Emma Dobré lors de son passage à l’émission peopl’Emik sur La 3.

Ces derniers temps, la productrice est de plus en proche du chanteur Zouglou, Amaral d’Afrique. Mardi 14 février 2023, jour de la Saint valentin, la patronne du label Emma Dobré Prod s’est à nouveau affichée avec le chanteur Zouglou. ‘’ Chic Saint Valentin ‘’, a-t-elle écrit.

Il n’en fallait pas plus pour susciter de nombreux commentaires. Pour des internautes, cette énième publication serait la confirmation que le chanteur Amaral d’Afrique est le nouvel amant de la belle productrice.