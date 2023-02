Côte d’Ivoire: Un fonds créé pour l’insertion des personnes en situation de handicap

A l’issue du conseil des ministres, le gouvernement ivoirien, par la voix de son porte-parole Amadou Coulibaly, a annoncé, le mercredi 15 février 2023, la mise en place d’un fonds pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Côte d’Ivoire : Le gouvernement ivoirien vole au secours des personnes en situation de handicap

« Le conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, dénommé (FIPPSH) », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Selon lui, la création de ce fonds consiste à favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi, des personnes en situation de handicap et des travailleurs handicapés suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, avec pour intention d’améliorer leurs conditions de vie.

A en croire le ministre porte-parole du gouvernement, la création de ce fonds est relative à la loi d’orientation du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées et de la loi du 20 juillet 2015 portant code de travail. Selon Amadou Coulibaly, ces deux lois plaidant en faveur des personnes en situation de handicap, prévoient des quotas pour les recruter en qualité d’employés permanents dans les entreprises exerçant sur le territoires national. Ce fonds créé, sera alimenté par les pénalités payées par les entreprises qui conviendraient à cette exigence légale.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci