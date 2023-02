Côte d'Ivoire : La fondation Asha vise la formation de 100 femmes en milieu rural

La fondation Asha a lancé ses activités pour l’année 2023, le samedi 11 février 2023 à Yakassé-Attobrou, selon le Sercom de ladite structure.

Autonomisation de la femme : La fondation Asha lance ses activités de l’année 2023

C’est à l’occasion d’une cérémonie festive que la fondation Asha, présidée par Amaman Oscor Clovis, a lancé ses activités de l’année 2023 en présence de plusieurs illustres personnalités de la région.

« La fondation Asha vise la formation de 100 femmes vers l’autonomisation pour cette année. Les femmes en milieu rural ont beaucoup à donner pour le développement durable en Côte d’Ivoire. Laissez vos femmes apprendre à lire et à écrire », a déclaré le président de la fondation Asha.

Selon lui, l’autonomisation de la femme n’a rien de mauvais contre les hommes. «Accompagner vos femmes, vos sœurs vers l’autonomisation », a insisté monsieur Amaman Oscor Clovis.

Comme le rapporte son Sercom, la fondation Asha annonce la célébration des femmes du département de Yakassé-Attobrou à partir des 26 et 27 mai 2023 à l’occasion des fêtes des mères.

La fondation Asha s’est donné pour mission, d’apporter autant que possible, des solutions aux problèmes des femmes en milieu rural afin de renforcer leur autonomisation.

A cet effet, elle intervient autour de plusieurs actions stratégiques, notamment à réduire toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et filles, à améliorer l’accès aux soins de santé, renforcer l’éducation de base et l’analphabétisation, soutenir les femmes dans les chaines de valeurs agricoles, aider au développement de l’entrepreneuriat féminin, etc.

Cette fondation doit ce nom à une personne symbole de la brave femme en milieu rural, Mamie ‘’ASHA’’, à l’état civil, Sokou Aboa Jeanne, fille de Yakassé-Attobrou, dans la région de La Mé.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci