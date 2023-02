Titrologie : revue de la presse ivoirienne de ce vendredi 17 février 2023

La revue de presse ou la titrologie est légèrement dominée par la visite du ministre Amédé Kouakou sur le chantier de construction du 4e pont de la ville d'Abidjan.

Titrologie : Amédé Kouakou sur le chantier du 4e pont d'Abidjan

Plusieurs journaux ivoiriens on fait écho de la visite du ministre Amédé Kouakou sur le chantier de construction du 4e pont d'Abidjan. C'est le cas du quotidien Notre Voie qui pointe à sa Une : '' Amédé Kouakou menace l'entreprise chargé des travaux ''. Le Rassemblement affiche à sa première page : '' Retard sur le 4e pont , l'entreprise négocie 4 mois, Amendé Kouakou dit non et non ''. De son côté, L'Inter pointe en co-une : '' Amédé Kouakou donne un ultimatum aux constructeurs''.

L'Héritage s'est intéressé au parti d'Henri Konan Bédié. "Malgré le débauchage de ses cadres, même vide, le Pdci-Rda fait toujours peur '', lit-on à la une dudit journal quand le Belier Intrépide mentionne à sa Une '''Gouvernance, état de la nation, ces vérités du Pdci-Rda qui dérangent au Rhdp'' . De son côté, Le Jour Plus barre à sa page d'accueil : '''Face à la presse récemment, ce que le porte parole du Pdci a refusé de dire aux Ivoiriens ''.

Plusieurs autres thèmes ont été traités dans la titrologie de ce lundi. Ansi, Le Patriote indique à sa une ''Bonne gouvernance, lutte contre l'insécurité, la Côte d'Ivoire, le bon élève de l'Afrique '' . Dernière heure monde pointe à sa Une ''devoir de mémoire, ce que Venance Konan disait de Ouattara en 1998 ''.

Le Nouveau Reveil mentionne à sa page d'ouverture : '' Prévu pour mars 2023, 3e congrès : le nouveau grand départ du Pdci-Rda ''. Soir Info barre à sa une : '' Abengourou : un repas familial vire au drame : 5 morts''. L'Essor Ivoirien fait écho d'un reportage à la gare routière de Tiassalé : '' l'acharnement du maire Assalé Tiémoko contre les commerçants '''.