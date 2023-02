Côte d'Ivoire - Régionales: Le choix du candidat PDCI dans le Lôh-Djiboua, vicié

Les auditions des candidats à la candidature aux élections municipales et régionales 2023 pour le compte du PDCI, ont démarré au siège du parti septuagénaire à Abidjan-Cocody. Mais déjà, que d’irrégularités et de choses bizarres concernant la commission du Lôh-Djiboua pour les régionales.

PDCI - Régionales dans le Lôh-Djiboua: Qui veut imposer Babli Dominique alors qu’il n’a pas fait acte de candidature?

Au départ trois en lice, c’est finalement Me ZÉHOURI Paul-Arnaud Bertin et ADIDO Adia qui ont déposé leurs dossiers de candidatures pour les élections régionales dans le Lôh-Djiboua au titre du PDCI-RDA; le troisième, KOUAKOU Olivier, ayant renoncé à sa candidature.

Au moment où les militants s'attendent à ce que la direction du parti fasse le choix de la personne à même d'affronter l'ogre Amédé Kouakou, candidat du RHDP (parti au pouvoir), la commission chargée de l'audition des différents candidats, elle, semble jouer à un double jeu dont les conséquences pourraient être dommageables pour le parti dirigé par le président Henri Konan Bédié. De quoi s'agit-il ?

Mercredi 15 février 2023, les candidats Zéhouri Bertin et Adido Adia ont été auditionnés par les membres de la commission du Loh-Djiboua pour les Régionales, présidée par GAULLI Antoine. Contre toute attente, Babli Dominique se serait présenté à la commission avec des membres (DAGO Zatte Olivier et BOGUI Ziriyo) pourtant absents au moment des auditions des deux candidats déclarés.

"Je n’ai pas fait acte de candidature" (Babli Dominique )

Auditionné, malgré une interview parue en début de semaine passée et dans laquelle il déclarait lui-même n'avoir pas fait acte de candidature, son dossier aurait été soumis au vote avec donc la majorité des délégués acquis à sa cause.

"Je n’ai pas fait acte de candidature", avait-il répondu au journaliste qui lui demandait si d’aventure les parents le sollicitaient à nouveau pour une candidature aux régionales. Pour rappel, les intentions de candidatures pour le compte du PDCI-RDA, ont été déposées entre les mois de juin et juillet 2022, avec le paiement d'une caution financière.

Selon des sources au sein du PDCI-RDA, BABLI Dominique n'a pas fait acte de candidature et jusqu'à 16h ce mercredi, sa candidature n'était enregistrée nulle part. Contrairement à la candidature de Me ZÉHOURI Bertin qui a été suscitée par une grande majorité des militants de base à Lakota, Divo et Guitry, qui ont payé sa caution; tout cela, dans le délai de la procédure prescrite.

On assiste à une sorte de passage en force de la candidature de Babli Dominique, en tentant de faire croire que sa candidature a été suscitée par une majorité de délégués. Ce qui est archi faux car il eu fallu déposer cette candidature dans les règles de l'art et le délai de la procédure.

Une requête pour annuler les auditions si...

Selon un proche de Me Zéhouri, la procédure observée par la commission du Loh-Djiboua dirigée par M. GAULLI Antoine, est irrégulière et devrait être annulée purement et simplement.

Dans une requête aux fins d'annulation des auditions de la commission du Lôh-Djiboua pour les régionales 2023, il formellement écrit que Messieurs Moussa KIMSEY et Dago ZATTE Olivier, ne faisant pas partie de la commission des 16 membres, doivent être retirés du vote émis.

"Monsieur BOGUI ZIRIYO n'ayant pas pris part aux auditions de Monsieur ADIDO et Me ZÉHOURI, n'a pu émettre un vote utile au profit de M BABLI. En conséquence, si votre Comité devrait prendre en compte les délibérations de la commission présidée par M. GAULLI; prendre en compte la candidature surprise et frauduleuse de M. BABLI; il s'impose néanmoins que les voix de ces trois personnes indiquées ci-dessus, doivent être annulées", stipule ladite requête.

Me Zéhouri pour défendre les couleurs du PDCI-RDA

Restera donc pour BABLI Dominique: 2 voix; pour Me ZÉHOURI: 3 voix. ADIDO Adia et Olivier KOUAKOU n'ayant obtenu aucune voix favorable, il ressort donc, selon nos sources, que le résultat de la commission, est largement en faveur de Me Zéhouri Bertin.

"La candidature de M. BABLI est fausse, illicite, voire illégale. Elle doit être purement et simplement rejetée. Les actes pris par la commission au sujet de la candidature illégale, illicite et tardive de M. BABLI, doivent être tous annulés. Les seuls actes à prendre en compte, parce que exécutés en toute transparence, sont ceux qui sont faits au sujet des candidats M. ADIDO et Me ZÉHOURI", prévient un proche de Me Zéhouri.

Qui soutient que si une candidature doit être définitivement retenue au regard des délibérations de la commission, c'est celle "de Maître ZEHOURI qui a obtenu trois (03) voix CONTRE deux (02) pour M BABLI".