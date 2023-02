Côte d'Ivoire: Des personnalités veulent arracher Josey à Serey Dié

L'international ivoirien Serey Dié Geoffroy a encore déclenché une vive polémique sur la toile ce week-end. Une polémique relative à sa liaison amoureuse avec la chanteuse Josey. Ce qu'il a dit.

Serey Dié : '' Je suis avec Josey mais cela n'empêche pas des personnalités de la harceler''

Ce n'est plus un secret pour personne. Serey Dié et Josey sont officiellement en couple. Nos deux célébrités ont décidé d'afficher leur amour au grand jour. Le samedi 11 février dernier, lors de son concert au Palais de la Culture de Treichville, la chanteuse a fait une déclaration d'amour à son conjoint.

"Tu m'as toujours assumée en public. Cela, depuis que toi et moi nous sommes ensemble. Je me rappelle cette vidéo dans laquelle tu as avoué publiquement pour la toute première fois que nous sortons ensemble. Une vidéo qui a fait jaser sur les réseaux sociaux. Oui, tu m'as toujours grandie en public. L'an dernier, tu avais tellement envie de le prouver que tu allais publiquement assumer encore notre relation sur un plateau télé. Parce que tu avais ras-le- bol de tout ce qui se disait sur notre couple. Oui, publiquement, tu m'as toujours grandie. C'est à mon tour de t'assumer en public'', a soutenu Josey.

Puis d'ajouter : '' Aujourd'hui 11 février 2023, cela fait 8 ans que nous sommes ensemble. 8 ans d'amour sincère. Quand je faisais ta connaissance, ma carrière marchait bien déjà. J'avais donc mon argent. Donc, je ne suis pas avec toi pour ton argent. Je suis avec toi parce que je t'aime sincèrement. Avant de te connaître, je ne pensais pas pouvoir un jour enfanter. Tu sais tous les bobos d'enfantement que j'avais. Mais tu m'as donné deux beaux garçons intelligents. J'étais seule à gérer ma carrière. Mais aujourd'hui, je bénéficie de ton soutien. Je ne pense pas qu'une autre personne pouvait m'épauler dans ma carrière comme toi, tu le fais. Je veux te dire infiniment merci''. Une sortie qui avait suscité de chaudes discussions sur la toile.

Ce week-end encore, c'était au tour de Serey Dié de déclencher la polémique concernant son couple. Invité sur Trace FM samedi, il a révélé que de nombreuses personnalités courent après sa compagne. '' Je suis avec Josey mais cela n'empêche pas des personnalités de la harceler. Certaines personnalités garent devant la maison. Elles lui envoient des messages. Si on ne voit pas Josey dans certains événements où normalement elle mérite d'être, c'est juste qu'elle est boycottée jusqu'à la source. Tout ce qu'on voit sur la toile, ce ne sont pas des choses fortuites'', a soutenu l'ancien capitaine des Éléphants.