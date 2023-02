L' Asec Mimosas : Invincible sur le plan national, tocard à l'international

L' Asec Mimosas a été explosé par une redoutable équipe nigériane de Rivers United ce dimanche en Coupe de la Confédération.

Coupe de la Confédération : l' Asec Mimosas, leader du championnat ivoirien, humilié au Nigéria

Champion de Côte d'Ivoire en titre , l'Asec Mimosas domine largement le championnat national de première division après 18 journées.

En effet, les Jaunes et Noirs sont solides leaders avec même un match en retard. Avec 35 points, les poulains de Me Roger Ouegnin maintiennent un écart considérable avec le 2e au classement, l'Afad, qui totalise 31 points.

De plus, ils n'ont pas encore perdu de match en championnat cette saison. Pour de nombreux observateurs, l'Asec Mimosas est bien parti pour conserver son titre.

Mais sur le plan continental, la réalité est toute autre. Face à des équipes un peu plus aguerries que celles de la Ligue 1 ivoirienne, les Mimosas ne font vraiment pas le poids.

La preuve: ils ont été sévèrement corrigés ce dimanche sur la pelouse de Rivers United du Nigeria sur le score de 3 buts à 0. Cette rencontre comptait pour la 2e journée des phases de poule de la Coupe de la Confédération.

Un résultat encore plus décevant que le match nul (0-0) obtenu à domicile, une semaine plus tôt, lors de la première journée face à Motema Pembe de la République démocratique du Congo.

En deux matches de Coupe d'Afrique, les champions en titre de Côte d'Ivoire et leaders du championnat ivoirien, n'ont inscrit aucun but, et occupent tout logiquement la dernière place du classement, en attendant de recevoir dans une semaine les Diables Noirs du Congo, leaders de la poule avec 4 points.