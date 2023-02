Côte d'Ivoire: Nassénéba Touré dévoile les grands axes de la JIF 2023

Et c'est reparti pour la Journée Internationale des droits des femmes JIF 2023. Avec un caractère particulier comparé aux éditions précédentes, le lancement des activités de la JIF 2023 s'est fait en ligne, le samedi 18 Février 2023, au Plateau, tour B 8e étage. Avec environ 6.000 personnes interconnectées en direct via les canaux digitaux, la Ministre Nassénéba Touré a décliné les grands axes prioritaires de cette JIF 2023.

JIF 2023 - La Ministre Nassénéba Touré lance un appel aux femmes et aux jeunes filles à s'investir davantage dans les métiers des technologies

La Ministre Nassénéba Touré a d'entrée de jeu expliqué le choix de cette innovation qui s'inscrit dans la droite ligne du thème retenu pour cette édition, à savoir "Innovations technologiques et digitales : leviers d'inclusion sociales et économiques des femmes en Côte d’Ivoire".

«Je voudrais donc saisir l’opportunité que nous offre la technologie de l’information, pour saluer la grande mobilisation de tous ceux qui sont engagés et convaincus que les femmes et les jeunes filles ont une partition à jouer dans le développement technologique et l’innovation, pour un monde meilleur», a-t-elle mentionné. Avant d'exprimer sa fierté de voir la Côte d'Ivoire compter parmi ses acteurs de développement, des femmes pilotes d’avions, des ingénieurs informaticiennes, des spécialistes en robotique et en aéronautique.

«Ce sont ces acquis et changements qualitatifs que la JIF 2023 entend célébrer et promouvoir», a t-elle fait savoir. Afin de susciter l'engouement des femmes à s'intéresser au secteur clé de la technologie et du digital, la Ministre a annoncé, dans les activités phares de cette JIF 2023, l’organisation du « Salon de la journée internationale de la femme et de la jeune fille » au Palais de la Culture de Treichville.

«Ce grand évènement, le premier du genre, réunira toutes les femmes et filles qui ont un talent à démontrer, des réalisations à mettre en lumière. Il s’agira également de célébrer la femme inventrice et porteuse de solutions sous toutes ses facettes», a t-elle confié.

Ce salon sera meublé de panels en vue de permettre aux structures publiques et privées, aux institutions, aux agences de développement, aux ONG, et aux professionnels de la téléphonie et du numérique, de partager leurs expériences, de faire connaitre leurs initiatives. Au cours de ce salon il est prévu une cérémonie de don de sang, une opération de chirurgie accompagnée par le Ministère en charge de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en faveur des femmes atteintes de Fistules Obstétricales.

Bien avant la Ministre , c'est depuis le Kenya que Antonia Sodonon N'gabala, représentante résidente ONU-FEMMES en Côte-d’Ivoire a exprimé toute sa satisfaction de prendre part à cette cérémonie de lancement en ligne. Elle a salué les efforts du Gouvernement ivoirien par le choix de ce thème à promouvoir l'égalité des sexes dans tous les domaines.Elle a réitéré la volonté de ONU-FEMMES à toujours soutenir les actions en faveur du bien-être des femmes.

Depuis sa position Dr Linda Vallée, Directrice Exécutive de la Fondation pour la jeunesse a rappelé à la gente féminine que les métiers du digital et de la technologie ne sont pas seulement fait que pour les hommes. Elles invitent les femmes et les jeunes filles à s'investir dans l'innovation qui va certainement leur ouvrir des portes.

Avec pour marraine statutaire la Première dame Madame Dominique OUATTARA, la date de la cérémonie officielle ainsi que la ville choisie pour la cérémonie sera connue les jours à venir. En prélude à cette célébration officielle,des activités éclatées seront organisées tout le mois de mars par les Directions Régionales du MFFE en vue d'égayer et coacher dans le domaine du digital les femmes des villes et des villages de l’intérieur du pays. Cette cérémonie de lancement en ligne a été meublée par la prestation de plusieurs artistes. C'est un véritable pari réussi pour le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.