Guinée : La CEDEAO invite les autorités à un dialogue inclusif

Au cours d'un sommet extraordinaire en marge de la 36e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine à Addis-Abeba (Éthiopie) le 18 février 2023, la Conférence des chefs d'État et de gouvernement a appelé le pouvoir en Guinée à instaurer un dialogue national inclusif avec les acteurs politiques du pays.

Guinée : La CEDEAO envoie un message au pouvoir de Mamadi Doumbouya

La Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'est réunie le samedi 18 février 2023 à Addis-Abeba, en Éthiopie. Le communiqué final de la rencontre a attiré l'attention sur le chronogramme consolidé de transition de 24 mois couvrant les dix domaines prioritaires élaborés conjointement avec la CEDEAO à l’intention des autorités de transition en Guinée.

La Conférence des chefs d'État et de gouvernement a invité "le gouvernement de transition à respecter l'esprit de l'accord signé le 21 octobre 2022 à Conakry entre la CEDEAO et la République de Guinée concernant la mise en place du comité conjoint de suivi et d'évaluation.

La CEDEAO lui a également demandé de s’abstenir de toute action unilatérale à même de saper l'esprit de collaboration des deux côtés. Par ailleurs, la Conférence des chefs d'État et de gouvernement exhorte vivement les autorités guinéennes à mener un dialogue national inclusif avec l’ensemble des acteurs politiques et à garantir la sécurité et la liberté de tous les participants et instruit le Président de la Commission de la CEDEAO d’accompagner le processus, indique le communiqué.