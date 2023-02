Côte d'Ivoire: Le PCCET réfléchit sur la construction d'un échangeur à Akoupé-Zeudji PK24

À l’initiative du Projet des Chaînes de valeur Compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique (PCCET), un atelier aura lieu ce jeudi 23 février 2023 à Abidjan pour le lancement de la mission d’études techniques et économiques d’un échangeur et ses accès en vue de l’embranchement de la zone industrielle d’Akoupé-Zeudji PK24 à l’autoroute périphérique Y4.

Accès aux terrains industriels : Le PCCET lance une mission d’études techniques et économiques

Ce projet d’échangeur qui vise à renforcer l’accès à la zone industrielle du PK24, site de 940 hectares, s’inscrit dans la mise en œuvre de la sous-composante 3.3 du PCCET dénommée, « réformes pour améliorer l’accès aux terrains industriels ».

De façon spécifique, cet échangeur permettra d’améliorer les échanges entre la zone industrielle et le centre-ville d’Abidjan, d’éliminer les insertions dangereuses sur l’autoroute du Nord et de désengorger l’autoroute du Nord.

Pour accompagner les efforts du gouvernement, le PCCET a recruté un cabinet international qui aura pour mission de réaliser des études techniques et économiques de la construction de cet échangeur.

L’atelier de ce jeudi 23 février 2023 vise ainsi à informer les acteurs publics et privés concernés par ce projet de la mission du cabinet international ainsi que de sa méthodologie. Une centaine de participants est attendue pour cette rencontre.

Le PCCET, faut-il le rappeler est financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par une Unité de Coordination placée sous l’Autorité du Cabinet du Premier ministre.