Côte d'Ivoire-Succession de Ouattara : Ce que dit Adjoumani

Alassane Ouattara sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2025 ? Si le sujet fait déjà rage en Côte d'Ivoire, Kobenan Kouassi Adjoumani, le porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir, préfère ne pas évoquer la succession de l'actuel président ivoirien.

Côte d'Ivoire : Adjoumani préfère ne pas parler de la succession de Ouattara

Invité sur le plateau de NCI, Kobenan Kouassi Adjoumani s'est prononcé sur une probable candidature d'Alassane Ouattara en 2025. Le porte-parole du RHDP a fait savoir qu'au sein du parti au pouvoir, le sujet de la succession du chef de l'État n'est pas à l'ordre du jour. "Au sein même du RHDP, nous ne pensons pas à la succession du président Alassane Ouattara", a-t-il déclaré.

"Nous notre prière c’est que Dieu continue de lui donner la santé et la force parce que le travail qu’il est en train de faire cela mérite qu’on ait la santé et la force. Nous sommes un parti responsable. Au moment venu, nous allons décider en fonction des aspirations du guide", s'est-il poursuivi. "Mais est-ce que les Ivoiriens vous ont dit qu’ils sont fatigués du président Ouattara ?", a cherché à savoir le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

Transfuge du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), Adjoumani Kouassi fait partie des premiers cadres à avoir lâché Henri Konan Bédié pour rejoindre Alassane Ouattara et le RHDP. C'était en plein clash entre le président ivoirien et son "ainé". Depuis, le ministre ivoirien est devenu l'un des piliers de la famille des houphouëtistes.