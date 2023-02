Côte d'Ivoire - FIF: Didier Drogba rejoint le groupe de Zoro Marc

L'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire dirigée par Zoro Marc, vient de recevoir un important soutien. Celui de l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba.

Football ivoirien : Didier Drogba et Zoro Marc préparent plusieurs actions

L'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, c'est un nouveau syndicat qui a fait son entrée dans le milieu du football ivoirien le 24 octobre 2022 lors de la conférence de presse animée par son président, Zoro Marc.

Ce jour là, l'ancien latéral droit des Éléphants, avait donné les raisons de la création de ce syndicat.

'' Aujourd'hui, nous avons constaté que l'honneur et la vie de nos joueurs ne sont plus reluisants, nos joueurs sont dans de mauvaises conditions, nos joueurs sont malheureux... Et ce sont les raisons pour lesquelles mes amis et moi avons créé l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire (Ufpci )'', a expliqué Zoro Marc.

Puis d'ajouter: ''L'Ufpci a pris le soin de prendre attache avec la Fifpro pour nous accompagner(...) L'Ufpci a pour mission de défendre les droits et de veiller au strict respect des contrats des footballeurs professionnels ivoiriens...A juste titre, elle s'engage à ameliorer les conditions de vies des joueurs et à leur garantir une sécurité sociale. L'Ufci prendra en compte le rayonnement du football féminin en Côte d'Ivoire''.

Fidèle lieutenant de Didier Drogba, Zoro Marc a affirmé que son ancien capitaine en sélection, en sa qualité de président d'honneur de la Fifpro, a un droit de regard sur l'Ufpci.

'' Je suis le fruit de la renaissance, c'est un projet que nous avons mis en place, Didier est mon ami, c'est vrai, mais en ce qui concerne ce syndicat, il n'est même pas membre. Mais Didier Drogba est le président d'honneur de la Fifpro. De fait, il a un droit de regard sur ce syndicat. Et il a un droit de regard sur toute les associations qui défendent les droits des joueurs'', a-t-il ajouté.

Plusieurs mois sont passés, Didier Drogba est officiellement devenu président d'honneur dudit syndicat. C'est en tout cas ce qui ressort d'une rencontre qui s'est tenue récemment entre l'ancien buteur des Éléphants et le président de l'Ufpci.

'' Le Président de L’Union des Footballeurs Professionnels de Côte d'Ivoire - UFPCI accompagné de sa Directrice exécutive Madame Fane ont été reçus en audience par Monsieur Didier Drogba, en sa qualité de Président d’honneur de La FIFPRO Afrique. Il est aujourd’hui officiellement Président d’honneur de L’UFPCI. Il a félicité L’UFPCI pour le travail déjà abattu et promet l’aider à atteindre ses objectifs. Plusieurs actions seront menées dans les jours à venir pour un meilleur fonctionnement de l’UFPCI'' , lit-on sur la page Facebook de l'organisation.