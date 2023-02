Côte d'Ivoire: Le journaliste Philippe Kouhon offre une cantine à l'école de Facobly-Zouatta1

Zouatta1, localité située dans le département de Facobly ( ouest), était en fête le mardi 21 février 2023. Pour cause, les élèves de l’école primaire dudit village ont pris leur premier repas dans la cantine offerte par M. PHILIPPE KOUHON, fils du village, et équipée entièrement par la Première Dame de Côte-d’Ivoire. La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence d’une forte délégation du cabinet de Mme Dominique Ouattara conduite par Mme AÏSSATOU Cissé, responsable socio-éducatif de la Fondation Children Of Africa. Le président du conseil régional du Guemon, Dr Doh Célestin Serey, et M. GNAMKEY Moise, opérateur économique et fils de Facobly étaient respectivement président et parrain.

Facobly-Zouatta1 : Dominique Ouattara équipe une cantine scolaire construite par le journaliste Philippe Kouhon

Ils sont venus de tous les 52 villages du département de Facobly dans la région du Guémon ( ouest) fêter l’ouverture de la cantine scolaire de l’école primaire publique ( EPP) de Zouatta1 à l’invitation de M. PHILIPPE KOUHON, donateur et en présence du préfet du département et tout le corps préfectoral du canton POEME ( Facobly, Guezon, Tieny-Siably), du Président du Conseil Régional du Guemon Dr Serey Doh Célestin et d’une importante délégation du cabinet de la première Dame Dominique Ouattara. Les chefs traditionnels et une vingtaine d’associations des femmes commerçantes et agricoles ainsi qu’une forte délégation de l’association des enseignants de Facobly y ont pris part.

Hommage à Dominique Ouattara et fiers de Philippe Kouhon

M. GNAMKEY Moise, parrain, et Dr Serey Doh Célestin, président de cette cérémonie, ont rendu un hommage appuyé à la Première Dame Dominique Ouattara pour tout ce qu’elle fait en faveur des enfants, des femmes, des couches vulnérables en Côte d’Ivoire et dans le Guémon particulièrement aujourd’hui à Zouatta1 dans la sous-préfecture de Facobly. « Nous, cadres de Facobly allons nous unir et saurions compter sur cette opportunité et les portes de la première Dame que vient d’ouvrir M. PHILIPPE KOUHON pour engager véritablement le département et la commune de Facobly vers un développement durable », a dit Moise GNAMKEY.

« Nous sommes fiers de votre fils Philippe au cabinet et si la première Dame, sa grande sœur nous a demandé de venir à Zouatta1 après tous ces DONS, c’est bien parce qu’elle lui fait confiance. Dites-lui merci et priez pour avoir plusieurs PHILIPPE KOUHON ici à Zouatta. Il aime son village et il le prouve chaque fois qu’il a l’occasion de l’exprimer à la Première Dame », a soutenu Mme Aïssatou Cissé, responsable socio-éducatif de la Fondation Children Of Africa, représentant Madame Dominique Ouattara à cette occasion.

"Pourquoi j’ai construit la cantine scolaire de mon village"

« En construisant cette cantine scolaire, j’ai voulu traduire sur le terrain et dans les actes la vision et toutes les leçons que j’ai tirées de ma proximité avec la première Dame Dominique Ouattara : celles d’aider les enfants à avoir une vie meilleure à travers : La lutte contre le travail des enfants, l’école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, la scolarisation des jeunes filles, l’éducation des enfants… Et une cantine constitue une des meilleures réponses à toutes ces préoccupations. Car un enfant qui vient le matin en classe et qui est contraint de rentrer chez lui à midi pour un repas, peut ne plus revenir s’il ne trouve rien à manger à la maison. Mieux, il peut se retrouver au champ derrière ses parents et là-bas il peut être tenté au travail pénible. La cantine non seulement permet d’assurer un repas à l’enfant mais également à le maintenir dans les liens de l’école donc de l’apprentissage », a fait savoir Philippe Kouhon.

« L’EPP Zouatta 2 (situé à Zouatta1 ndlr) compte 245 élèves dont 135 garçons et 110 filles. L’an dernier, ils étaient 29 sur 31 élèves à obtenir le CEPE soit 93, 55% de taux de réussite. Avec un taux de passage en classe supérieure du CP1 jusqu’au CM2 dépassant les 90 %. Un résultat encourageant et dont l’ouverture de la cantine scolaire devrait encore rendre meilleur », a-t-il ajouté.

Un équipement d’une valeur de 10 millions de fcfa

Pour permettre aux 245 pensionnaires de l’école primaire de Zouatta1 de se restaurer, la première Dame Dominique Ouattara a offert des Vivres, un équipement et matériel de cuisine de la cantine, du matériel et produits d’entretien voire du matériel et équipement didactique et sportif pour un coût global de dix (10) millions de fcfa. Une enveloppe a été offerte pour assurer les premiers condiments nécessaires pour une prise en charge d’au moins sur quatre (4 mois).

Une ambiance de fête très émouvante et un 1er repas : riz gras au poulet

Après des mots gentils à l’endroit de la première Dame Dominique Ouattara, à travers un discours émouvant, après un poème d’espoir, un sketch qui illustre bien la justification d’une cantine scolaire dans les villages tel que dit par le promoteur Philippe Kouhon plus haut et un ballet au rythme du son wobé ( les Wobé et gueré forment le peuple WE), les élèves de EPP Zouatta 2 ont eu droit à leur premier repas de cantine avec pour voisins de table, le Préfet du Département, le président du conseil régional et Mme AÏSSATOU Cissé et les cadres et élus de Facobly ; au menu : du riz gras au poulet.

Enfin, pour pérenniser son nom pour ce geste de générosité, les populations de Zouatta1 ont donné le nom de la première Dame Dominique Ouattara à leur cantine : cantine scolaire Dominique Ouattara de Zouatta1.

Pose de la 1ère pierre du centre de Santé intégré de Zouatta1 et à la remise de matériel agricole

En marge de la cérémonie marquant l’ouverture de la cantine scolaire de Zouatta1, les autorités présentes ont procédé à la pose de la 1ère pierre du centre de Santé intégré de Zouatta1 et à la remise de matériel agricole offert par la Première Dame Dominique Ouattara aux groupements coopératifs des femmes de Zouatta et environs.