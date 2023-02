Dobet Gnahoré: "Serge Beynaud est frais et beau (...) J'apprécie la fraîcheur...''

Au cours d'une conférence animée ce mardi, la chanteuse Dobet Gnahoré a affiché son admiration pour Serge Beynaud. Ce qu'elle a dit.

Dobet Gnahoré affiche son admiration pour Serge Beynaud

Originaire de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, Dobet Gnahoré est la fille aînée de Boni Gnahoré, maître percussionniste de la Compagnie Ki Yi M'Bock d’Abidjan. Elle fait également partie des artistes ivoiriennes les plus en vue. Et pourtant, cette femme a eu une enfance difficile car elle avait été abandonnée par sa mère dès sa naissance. Élevée par sa grand-mère dans son village appelé Kragbalilié dans le centre Ouest de la Côte d’Ivoire, ce n’est qu’à l’âge de 6 ans qu’elle rejoint son père à Abidjan. En ce moment, elle ne parlait que la langue traditionnelle du village où elle a grandi, le Dida.

Elle quitte l'école à l'âge de 12 ans pour rejoindre la compagnie d'artistes de son père où elle apprend le théâtre, la danse, la musique et le chant. S’ensuit une brillante carrière musicale qui outrepasse les frontières de l’Afrique. Avec 6 albums à son actif, Dobet Ghanoré peut se vanter d’être devenue en 2010, la première et unique chanteuse ivoirienne à remporter un Grammy Awards, prestigieuse récompense décernée chaque année aux États-Unis afin d'honorer les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique de l'industrie américaine.

Icône de la musique ivoirienne, Dobet Gnahoré va célébrer ses 20 ans de carrière le 3 mars prochain à l'Institut Français au Plateau. A cet effet, elle a animé une conférence de presse ce mardi au Plateau. Au cours de cette conférence, l'artiste a affiché son admiration pour le chanteur Coupé-décalé, Serge Beynaud.

'' Seule, le Coupé-décalé, je ne peux pas le faire. Mais en duo, oui. Il y a deux artistes de cette tendance musicale avec qui je pourrais collaborer. Serge Beynaud en fait partie... J'apprécie la fraîcheur qui se dégage de ses compositions. Il est toujours connecté à tout ce qui se passe. Il le fait bien. La preuve, il est toujours en vogue. Il est frais. Il est beau. Sur scène, il dégage beaucoup d'énergie. Sa musique est très dansante. Ses chorégraphies sont très entraînantes. Moi qui aime danser, je ne peux qu'apprécier ce qu'il fait'', a-t-elle confié.