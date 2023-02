Financement du terrorisme : Les Sénats ivoirien et français en réflexion

La Côte d'Ivoire et la France ont décidé d'unir leurs compétences contre le financement du terrorisme. Les Sénats ivoirien et français vont organiser dans les prochains un colloque pour déterminer les causes profondes de cette menace, mais également trouver des solutions.

Côte d'Ivoire : Bientôt un colloque sur le financement du terrorisme

L'annonce a été faite par André Reichardt le mardi 21 février 2023. En effet, le sénateur français, à la tête d'une délégation, a échangé avec Jeannot Ahoussou Kouadio, le président du Sénat ivoirien à Yamoussoukro. Il a fait savoir que les Sénats ivoirien et français tiendront bientôt un colloque portant sur le financement du terrorisme.

À en croire nos confrères de l'AIP (Agence ivoirienne de presse), ce colloque aura pour objectif de déterminer les causes liées au financement du terrorisme puis de trouver des solutions pour à ce fléau. André Reichardt a précisé que le terrorisme "constitue à n'en point douter un vrai souci".

Le sénateur français a aussi mentionné que la lutte contre le terrorisme et la traçabilité des flux financiers et des armes seront au centre du colloque dont la date de tenue n'a pas encore été dévoilée. Par ailleurs, confie l'AIP, Ahoussou Jeannot et son hôte ont échangé autour d'un partenariat entre les collectivités territoriales de Côte d'Ivoire et celles de la France. Il a également été question de l'apport du secteur privé français dans la transformation des produits agricoles ivoiriens.