Gnamien Konan : "Comme toujours, je n'ai pas d'ambition personnelle"

Gnamien Konan a rejoint le PDCI-RDA d’Henri Konan Bédié depuis novembre 2022. L’ancien directeur général des douanes ivoiriennes et fondateur de la Nouvelle Côte d'Ivoire se dit prêt à mener le combat pour la reconquête du pouvoir par le Parti démocratique de Côte d’Ivoire. Il assure ne pas avoir d’ambition personnelle.

Côte d’Ivoire : Gnamien Konan plus que déterminé à servir le PDCI-RDA

"Je suis venu me mettre entièrement et définitivement à la disposition du PDCI et de son président, sans préalables et sans conditions, pour l'intérêt de la Côte d’Ivoire", s’était exprimé Gnamien Konan en novembre 2022 quand il adhérait au plus vieux parti politique de Côte d’Ivoire.

Le candidat malheureux à l’élection présidentielle d’octobre 2015 a même rendu un vibrant hommage à l’ex-chef d’État Henri Konan Bédié. " C’est lui qui a rendu cette rencontre possible. Même s il n’est pas là, c’est avec sa bénédiction. Je voudrais donc saluer l’héritier de Félix Houphouët-Boigny, l’homme de la paix universelle. Je suis là pour me mettre à la disposition du PDCI-RDA et de son président (...) On ne perdra plus d’élections", avait-il promis.

Dans un tweet, Gnamien Konan a levé un coin du voile sur ses ambitions. L’opposant ivoirien a indiqué qu’il battrait "le rappel de tous les fils et filles de Bouaké qu'ils soient en Australie ou en Amérique, qu'ils soient en Europe ou en Asie".

"En Afrique ou en Côte d'Ivoire pour construire Bouaké. Comme toujours, je n'ai pas d'ambition personnelle. Je veux servir... au nom du PDCI", a clarifié l’ex-député de Botro.