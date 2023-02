Agboville: L'ARAMEX célèbre sa fête annuelle dans la ferveur

C’est vêtus de leur tenue uniforme que les membres de l’Association des résidents du quartier Amakébou extension(ARAMEX) d’Agboville, se sont donné rendez-vous, le samedi 18 février 2023, dans un restaurant de la ville. Et ce, en vue de célébrer leur traditionnelle fête annuelle dénommée : Fête de l’ARAMEX dont le principal objectif est de raffermir les liens d’amitié et de fraternité entre les membres de cette association créée en 2014.

Agboville: L'ARAMEX veut raffermir les liens d’amitié et de fraternité entre ses membres

« C’est une immense joie pour moi ce soir de prendre la parole en tant que président de l’ARAMEX pour vous dire merci pour votre adhésion et présence massive à cette célébration annuelle. Un merci particulier à monsieur Botti Bi Tah Clément, notre parrain qui n’a ménagé aucun effort pour être parmi nous ici à Agboville. Monsieur le parrain, l’ARAMEX par voix vous dit merci pour cette grande marque de sympathie et de fraternité car votre présence donne un cachet particulier à notre cérémonie. Et, elle sera inscrite dans les annales de notre association », a indiqué Bruno Touboui Bi, le 3e président de l’ARAMEX.

Prenant la parole, Botti Bi Tah Clément, parrain de la cérémonie, s’est dit honoré pour le choix porté sur sa personne. « Chers frères et sœurs, c’est un honneur pour moi d’avoir été associé à cette belle fête de l’ARAMEX. Je tiens à vous féliciter d’avoir porté votre choix sur mon frère Touboui pour être votre président. Ce monsieur est un homme travailleur, battant et disponible. C’est pourquoi, je n’ai pas hésité à venir tout en me disant qu’il y a quelque chose de sérieux, de bien ici à Agboville », a confié le 4e vice-président du Conseil régional de la Marahoué.

Dans nos différents quartiers, selon l’administrateur des services financiers, la fraternité et la solidarité doivent être de mise entre voisins. « Chers filleuls, nous ne devons pas rester en marge de la réconciliation et de la préservation d’un climat de paix dans notre pays, la Côte d’Ivoire. Et pour y arriver, nous devons dans nos différents quartiers, entretenir la fraternité, la paix, l’entente et la solidarité entre voisins car ce sont eux nos premiers parents. Sachez que je suis et serai toujours disponible pour l’ARAMEX. Bonne continuation à vous », a conclu le nouveau conseiller du District autonome de Sassandra-Marahoué, Botti Bi Tah Clément.

La fête qui s’est achevée tard dans la soirée a vu la participation de Tetchi Norbert, chef du quartier Amakébou extension, qui avait à ses côtés Irié Bi Lizié et Paul Julien Oulai, respectivement chef de la communauté Gouro et président de l’association des Avikam d’Agboville.

Tizié TO Bi

Correspondant régional