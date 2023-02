Côte d'Ivoire: Tina Glamour en pleurs, ce qui arrive à la mère de Dj Arafat

22 février 2022 - 22 février 2023, cela fait un an jour pour jour que la sœur cadette de Dj Arafat a quitté la terre des hommes. A cet effet, Tina Glamour a posté un message sur sa page Facebook.

Tina Glamour: '' Mon cœur saigne ...''

En l'espace de deux ans, Tina Glamour a été frappée par deux malheurs. Après la tragique disparition de son unique garçon, Ange Didier Houon, survenue le 12 août 2019, la Djadja a été sonnée par un autre malheur le mardi 22 février 2022. Il s'agissait, en effet, de la mort de sa fille Bb Carla ou encore Carla Kéké de son vrai nom. La sœur cadette de feu Dj Arafat été conduite à sa dernière demeure le vendredi 4 mars 2022. Lors de la levée du corps, Tina Glamour avait donné un message assez émouvant.

‘’Carla était têtue, mais gentille. Elle aimait partager; elle était un peu bagarreuse. Je l’ai surnommée RFI (…) Ses fruits préférés, c’étaient la papaye, les mandarines. Elle aimait la salade, les bonnes choses (…) Elle était une fille magnifique. Dieu a décidé de la libérer; elle était très malade. Carla est morte par perforation des poumons (…) A la fin, avant que je voyage, on mettait à chaque fois les poches de sang pour la requinquer, mais à l’allure où ç'allait, ce n’était pas bon. Je suis partie faire mon bara (travail) et j’étais pressée de revenir prendre ma fille‘’, a indiqué Tina Glamour, puis d'ajouter : ‘’ Je perds deux enfants en l’espace de deux ans. Il n’y a pas plus douloureux (…) Dieu seul sait. Les gens parlent, les gens racontent. Un parent ne dort pas quand sa fille ou son fils est dans la rue. Ce n’est pas un enfant qui est né dans la rue; elle a été entrainée par des mauvaises personnes et à la fin (...) La dernière fois que j’ai parlé avec elle, elle m’a dit Maman: je t’aime. Prie pour moi, je ne veux pas mourir. Je lui ai dit: tu ne vas pas mourir, tout dépend du Ciel‘’, a-t-elle dit.

Ce mercredi 22 février 2023 marque l'an1 du décès de Bb Carla. A cet effet, Tina Glamour a posté un message sur sa page Facebook. ''Mon cœur saigne ce jour. Tu nous a quittés car Dieu a voulu que tu te reposes mon enfant, ma dernière fille et enfant, ma chair, ma vie. Encore que la terre te soit légère. Oui je pleure. Oui tu me manques mais tu seras gravée à jamais dans mon âme. Ta maman t'aime ma guerrière. Repose à côté de ton grand frère Carla Marguerite keke'', a écrit Tina Glamour.