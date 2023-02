Côte d'Ivoire-Carême chrétien : Le message de Guillaume Soro

Au moment où les chrétiens catholiques entament 40 jours de pénitence, Guillaume Soro, depuis son exil, les a invités à faire face aux difficultés quotidiennes. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a prêché le message de l'amour.

Les chrétiens catholiques 40 jours de jeûne. À cette occasion, Guillaume Soro a décidé de s'adresser aux chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire. "En ce jour mercredi des Cendres, jour de pénitence pour la purification du corps et de l’esprit en vue d’aborder 40 jours de pénitence, je voudrais vous souhaiter, à toutes et à tous, une excellente période de recueillement et de prière", a dit le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) dans une note.

L'ex-Premier ministre d'Alassane Ouattara ajoute que ce "moment de cheminement spirituel profond, le temps de carême" invite les chrétiens à se "mettre à l’écart des vanités de cette vie terrestre et de ses voluptés éphémères" pour se rapprocher de Dieu en se laissant éprouver, à l’image de Jésus, par la dureté des épreuves qui se trouvent sur le chemin de la sainteté et de la gloire. 'C’est aussi une invitation à faire face, avec réalisme, mais dans la foi, à l’âpreté des réalités quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés tout au long de notre vie", a-t-il mentionné.

"Pendant ce temps propice pour le renouveau personnel, que le Seigneur nous guide et éclaire nos pas sur le chemin de l’Amour. Notre Seigneur est Amour. Il nous revient de faire circuler en nous cet Amour et de le refléter à travers nos rapports avec nos semblables comme Il nous le recommande. Bon Carême à toutes et à tous !", souhaité l'ancien député de Ferké.