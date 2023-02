Sévèrement attaquée par Lili Djély, Affou Keita réagit !

Invitée à une émission radio la semaine dernière, Lili Djély a tenu des propos assez sévères à l'encontre de sa collègue chanteuse, Affou Keita. Voici la réponse de cette dernière.

Invitée samedi dernier à l’émission ‘’Carrefour Weekend’’ sur la radio Fréquence 2, l’artiste mandingue, Lili Djély, s'est sévèrement attaquée à la chanteuse chanteuse Affou Keïta.‘’Musicalement parlant, Affou Keita est ma petite. Elle vient très loin après moi. Je suis le "Messi" de la musique mandingue. Affou Kéita est certainement mon aînée en âge. Mais je dirais qu'elle est ma petite en matière de musique. Elle n'est pas capable de faire ce que je fais. Mais moi, je nage dans ce qu'elle fait’’, a-t-elle lâché.

‘’Je suis aussi l'intello de la musique mandingue. Contrairement à Affou Kéita qui n'est pas capable de faire une phrase sans pondre des fautes de prononciation, moi je m'exprime bien. J'ai toujours eu du respect pour mes aînés. J'ai donc trouvé malpolies les sorties, les propos tenus par Affou Kéita à l'encontre de la diva Aïcha Koné. Je m'interroge sur ses liens de parenté avec Madjénin Fitini. Car ce qui se passe entre elles est déplorable pour des personnes liées par des liens de sang’’, a enfoncé Lili Djély.

Ces propos de Lili Djely ont suscité une vive polémique sur la toile. Et la réaction d'Affou Keita était très attendue. Et c'est finalement au micro du confrère de Media Prime qu'elle s'est prononcée sur cette affaire. '' Je n'en sais rien. C'est bien pour elle. Ça ne m'intéresse pas de répondre. Je préfère faire vu et ignorer'', a-t-elle soutenu sans plus.