Côte d'Ivoire - Rififi au PDCI : Pourquoi Bédié doit faire attention à BENDJO (Opinion)

Le PDCI-RDA est effectivement à la croisée des chemins où chacun doit faire un choix qui répond le mieux à sa personnalité et son degré de conviction. C'est un secret de polichinelle sauf si l'on feint d'ignorer que la pression dans la cocotte marmite du PDCI continue de monter et risque d'exploser.

Urgente réunion de crise au PDCI-RDA

La vague de défections continue d'affaiblir l’unité et l'union du parti. La primauté du Président Konan BEDIÉ est contestée par le camp des rénovateurs qui ont trouvé en Akossi BENDJO un leader de raison qui serait à la hauteur de la tâche et qui en outre pourrait porter haut leurs opinions et leur envie du changement.

À priori, BENDJO s'y prête bien et le leur rend merveilleusement bien. Les pro BEDIÉ semblent désapprouver et désavouer l’ambition du Vice-Président chargé de la réconciliation et de la cohésion du parti.

Au Vu de la situation qui prévaut, Akossi BENDJO semble décidé à croiser le fer avec son mentor. Subira-t-il le même sort que le Ministre KOUADIO Konan Bertin (KKB) ?

Au demeurant, si les lieutenants du Président BEDIÉ rejettent la volonté de restructuration du parti par l'ancien Maire du Plateau comme le souhaitent par ailleurs bon nombre de militants autour de son leadership, il va certainement franchir le Rubicon.

Il retrouvera certainement refuge au RHDP qui s'en réjouira malicieusement. Devant ce remue-ménage qui risque d'entraver gravement le processus de préparation du congrès prochain, une réunion d’urgence est convoquée ce jour 23 fevrier 2023 à l'effet de trouver une solution idoine. Réussiront-ils à se mettre d'accord ? Wait and see…

Par Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora.