Côte d'Ivoire - Rififi au RHDP Daloa : Mamadou Touré au banc des accusés

Dans une lettre ouverte adressée à Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse et Candidat RHDP aux élections régionales 2023 dans le Haut Sassandra (Daloa), Gnizako Antoine, Candidat à la Candidature RHDP pour la Mairie de Daloa, exprime sa colère contre le manque d'équité du Ministre dans sa gestion du parti au niveau régional. Ci-dessous, l'intégralité de son ras-le-bol.

RHDP - Gnizako Antoine au Ministre Mamadou Touré : "J'ai l'impression que vous faites une discrimination politique à l'égard de notre génération"

Monsieur le Ministre.

Ce jour 18 février 2023, vous avez tenu devant la classe politique et en mon absence des propos qui ne favorisent pas la cohésion du Parti RHDP à Daloa dans son ensemble. Vous êtes Candidat à la Régionale détenue par l'Opposition qui s'arme de plus en plus avec une coalition visible.

Votre devoir est d'avoir des personnes qui ont du vécu autour de vous. En ce qui concerne la Plate-forme DALOA Secrétariat Départemental Sous-Préfecture, sa gestion est libre pour des informations utiles à tous.

Certains propos sont immédiatement effacés quand l'information m'est signalée. Le choix de ma personne pour le Secrétariat Départemental RHDP Daloa-Sous-Préfecture en échange de la Mairie pour votre jeune protégé, quel que soit le bilan de sa gestion, est invraisemblable.

Vous êtes Ministre et Candidat à la Régionale, il est donc souhaitable d' être à équidistance des Candidats à la Mairie de Daloa. En la matière, le DIRECTOIRE est la structure appropriée pour le choix des Candidats à partir des CV politiques et professionnels exigés.

"Votre jugement doit être objectif à l'image du CHEF DE L'ÉTAT dans ses actes quotidiens"

Monsieur le Ministre en charge de la Jeunesse, j'ai l'impression que vous faites une discrimination politique à l'égard de notre génération ayant des enfants de votre âge qui ont pignon sur rue avec un professionnalisme avéré et des diplômes authentiques issus des Grandes Écoles d'ingénieurs de France et des USA , ce monde compétitif.

Monsieur le Ministre, vous êtes un Homme d'État. Votre jugement doit être objectif à l'image du CHEF DE L'ÉTAT dans ses actes quotidiens. Mon CV politique et professionnel est éloquent.

Mes qualités professionnelles sont nettement faites pour l'éclosion de la ville comme de DALOA. Politiquement je n'ai connu que le RDR et ensuite le RHDP. Je ne suis pas un nomade saisonnier en politique.

Je suis de Tchebloguhé qui a fait 95 % à une Présidentielle tandis que des villages ont fait 00%. Mon village a reçu Monsieur le Président de la République ainsi que feu Amadou SOUMAHORO qui a fait le rappel de certains actes posés en périodes de braise quand certains se cachaient. Monsieur le Ministre, recevez l'expression de ma parfaite considération.

Gnizako Antoine

Ingénieur Général de Génie Civil.

PCA de la SODEFOR

Candidat à la Candidature RHDP pour la Mairie de DALOA

Secrétaire départemental RHDP Daloa Sous-Préfecture.