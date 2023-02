Claire Bahi déballe tout sur ses rapports avec Max Gradel

Claire Bahi, l’ex-chanteuse coupé décalé devenue aujourd’hui pasteur, a fait des révélations sur les rapports qui la liaient autrefois à l’international ivoirien, Max Gradel.

Claire Bahi: ‘’Max Gradel et moi on a été très proches ''

Pasteur Claire Bahi a été par le passé une artiste qui a véritablement régné sur le coupé-décalé féminin. Mais après le décès de son frangin, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, elle a décidé de quitter ce mouvement musical pour se consacrer à la musique chrétienne. Et elle n’a pas eu de mal à faire des révélations sur son ancienne vie d'artiste coupé-décalé.

'' La plupart des grosses voitures que je roulais, ce sont des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de F CFA … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille F CFA par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de F CFA et subvenir à tes autres besoins ? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses ; on a cherché mariS des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur‘’, a-t-elle témoigné.

Invitée il y a quelques jours sur Trace FM, la chanteuse est encore revenue sur son passé. Et plus particulièrement sur ses rapports avec Max Gradel. De nombreuses observateurs suspectaient une relation plus qu’amicale entre les deux célébrités. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que pasteur Claire Bahi a été évasive sur le sujet.

“Max Gradel et moi on a été très proches… Vous n’êtes pas des enfants quand je dis qu’on a été très proche, vous devez comprendre. Puisque ce n’est pas mon cousin, c’est pas mon frère, donc ça veut dire beaucoup de choses”, a-t-elle indiqué.