Côte d'Ivoire : Mission fructueuse pour Patrick Achi à Paris

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, à la tête d’une délégation ministérielle, a été reçu le mardi 21 février 2023 par la Première ministre de France, Elisabeth Borne.

À Paris, le chef du gouvernement Patrick Achi fait une bonne récolte

Au terme de la rencontre avec le chef du gouvernement français, Patrick Achi s’est félicité de l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et la France. Le Premier ministre ivoirien a également souligné que cette entrevue a permis de faire le point sur la coopération en cours.

« Nous avons parcouru ensemble les sujets portant sur les infrastructures, sujets pour lesquels la France nous appuie, en particulier le projet du Métro d’Abidjan et le projet de l’extension de l’aérogare. Nous avons abordé également le financement du C2D qui porte sur un large éventail de secteurs. Ils concernent l’agriculture, la santé, l’enseignement technique et professionnel, de même que l’insertion des jeunes », a indiqué Patrick Achi.

Pour le Premier ministre de Côte d'Ivoire, cette rencontre avec son homologue française pourra permettre d’obtenir des avantages pour les deux pays. Au nombre de ceux-ci, on peut déjà citer la convention de coopération signée par le ministre Moussa Sanogo et le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, visant à faire bénéficier l’administration fiscale ivoirienne de l’expérience française.

A en croire le ministre ivoirien du Budget et du Portefeuille de l’Etat, la France, à travers cet accord, permet à la Côte d’Ivoire de « bénéficier de son accompagnement et de faire en sorte que nous ayons les moyens d’offrir davantage à nos populations ». « La France a une longue tradition en matière fiscale », a-t-il ajouté.

La jeunesse qui est la priorité du président de la République Alassane Ouattara pour cette année 2023, pourra également bénéficier des bonnes pratiques françaises, a indiqué le ministre Touré Mamadou.

« Le Premier ministre a souhaité que nous puissions avoir l’expertise technique de la France puisqu’à travers le ministère du Travail, il y a eu une série de réformes et d’initiatives d’accompagnement des jeunes. Nous allons avoir une séance de travail avec notre homologue français de l’insertion professionnelle pour voir comment la Côte d’Ivoire peut bénéficier des initiatives développées en France en faveur des jeunes», a fait savoir le ministre de la Jeunesse.

La question de l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations a également été au menu de cette visite. Amichia François, président du COCAN a pu s’imprégner du savoir-faire français sur des points précis.

« Il était important pour nous sur instructions du Premier ministre qui assure la tutelle du COCAN, de voir avec les autorités françaises, ce qui peut être apporté en matière de sécurisation, en matière de billetterie, en matière d’organisation, en matière de promotion de l'événement », a-t-il dit, non sans rappeler que l’objectif est « d'organiser la plus belle CAN jamais organisée en Afrique », selon le vœu du président de la République.

