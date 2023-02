Zuénoula : Réouverture de la bibliothèque du lycée moderne

34 ans après sa fermeture, la bibliothèque du lycée moderne de Zuenoula est à nouveau opérationnelle. Pour l’équiper, une cérémonie de dotation de livres s’est tenue le mercredi 22 février au sein dudit lycée. L’association Les amis du livre et les forces militaires françaises en Côte-d’Ivoire (ex-43e BIMA) étaient les principaux donateurs, qui ont offert 1181 livres.

Zuénoula : Les amis du livre et les forces françaises font don de plus de 1000 livres

Il faut souligner le fait que cette action a été possible grâce à aux démarches engagées de Ayé Hermione Édith, professeure de français au lycée moderne de Zuenoula. Cette dernière fait partie d’une espèce en voie disparition de Professeur de français de nos lycées, passionnés et engagés pour la promotion et la vie du livre auprès des élèves. Elle a sensibilisé et convaincu son proviseur, M. Brissy José-Apollinaire, pour la réhabilitation de la bibliothèque et l’a rassuré quant à l’obtention de premiers lots de livres pour la rendre fonctionnelle.

Dans son allocution, le proviseur Brissy a chaleureusement rendu hommage à sa prof de français, et encouragé le conseil d’enseignement de français à créer des activités dans les différentes classes autour de l’animation de cette bibliothèque. M. Serge Grah, président de l’association Les amis du livre, au nom des membres, a dit dans son discours que l’une des raisons d’être de son association est de doter les bibliothèques en livres.

Il a dit que cette cérémonie leur tenait à cœur, car, pour lui, désormais, les enfants doivent évoluer dans un environnement où le livre existe. Ce qui suppose l’implication des parents et des éducateurs pour inciter les enfants à la culture livresque qui participera immanquablement à leur développement intellectuel et culturel. Pour sa part, capitaine Marion, cheffe de délégation des Forces françaises à la cérémonie, a dit que cette action s’inscrit dans leur démarche d’aider les populations qui les accueillent, surtout pour l’accompagnement de l’enfermement éducatif des jeunes.

Étaient présents à la cérémonie, le préfet de Zuénoula, le maire de la ville, le directeur régional de l’Éducation nationale, un Conseiller technique de la ministre de l’Éducation Mariatou Koné qui a offert 100 livres. Le préfet, au nom du ministre Zoro Bi Épiphanie associé à la cérémonie, a offert un ordinateur pour la gestion de cette bibliothèque.