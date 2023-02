Côte d'Ivoire: Mauvaise qualité de réseau, les fausses accusations de Orange CI contre Porteo BTP

Directeur général de Orange CI, Mamadou Bamba n'est pas du tout content de la société de BTP, Porteo, spécialisée dans la réalisation d'infrastructures routières, de voiries et réseaux divers. Et pour cause...

Le DG de Orange CI, Mamadou Bamba, alerte sur la destruction de ses installations par Porteo BTP et se fait recadrer

"Inadmissible et irresponsable! Les coupures sauvages de Fibre optique reliant nos antennes, sont la 1ère cause de la mauvaise qualité de service, de l'isolement de nos services publics, hôpitaux et entreprises. Stop à l'incivisme!", a tweeté, jeudi, Mamadou Bamba, en pointant un doigt accusateur sur la société citoyenne Porteo BTP.

Depuis quelques temps, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, et la plupart des grandes villes de l'intérieur de la Côte d’Ivoire, sont en chantier dans le cadre du développement du pays et des questions d’énergie. Ces travaux ne sont pas sans conséquences sur la qualité des services des réseaux de téléphonie mobile.

Pour tenter d'y remédier, le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, avait promis, en septembre 2022, de rencontrer les différents ministères concernés par la situation à savoir, celui de la construction, du logement et de l’urbanisme, de l’équipement et de l’entretien routier y compris de l’énergie des mines et du pétrole.

De son côté, le directeur général d’Orange Côte d’Ivoire, Mamadou Bamba, avait insisté que les causes de ces problèmes de réseaux, sont exogènes, évoquant plutôt des faits liés à la fourniture de l’énergie dans certaines zones du pays ou la coupure des câbles de fibre optique ainsi que des travaux routiers, comme dénoncé dans son tweet.

Le recadrage du DG de Orange CI par Porteo BTP

Mais pour un proche du PDG de Porteo BTP, les accusations contenues dans le tweet du Directeur général de Orange CI, frisent la diffamation et sont totalement inamicaux.

"Le DG de Orange CI s'est permis d'accuser, sans fondement, une entreprise citoyenne. Une image de boue montrée sur Twitter, accusant Porteo BTP. Cela est anti-confraternel entre sociétés soeurs. La mesure d'un responsable aurait été d'approcher les dirigeants de cette société plutôt que de la livrer à la vindicte publique", s'est offusquée notre source.

Même son de cloche pour Michael Gensin, chef de mission de l’Ageroute, qui suit les travaux en question. Sous le tweet du DG de Orange CI, l'homme fait une mise au point.

"M. Bamba, je vous informe que votre sous-traitant était présent en cas de coupure, planifié et terminé depuis la semaine dernière. C'est vraiment irresponsable de votre part car votre réseau Orange était sans grille avertisseur et à la mauvaise profondeur de ce qui est normal", a-t-il enfoncé.