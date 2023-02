France - RHDP : OD à Paris pour rallumer la flamme militante de la diaspora

Très attendu sur les bords de la Seine par les militants du RHDP, le Secrétaire National du parti présidentiel, chargé des militants de la Diaspora, OUATTARA Dramane dit OD séjourne actuellement en France où plusieurs rencontres sont prévues avec la base militante.

Grande rencontre de Ouattara Dramane (OD) avec les militants du RHDP-France, dimanche à Paris

Les militants et sympathisants sont restés trois ans durant sans actions politiques sur le terrain, qui ont fini par ailleurs, par ternir la flamme militante qui s’était créée tout au long du processus électoral de 2020.

La nomination de OD à la tête de la Diaspora est un vent nouveau qui permettra probablement d’orienter la girouette longtemps figée au repos, vers des horizons meilleurs.

La passivité de la direction du parti à l’endroit des militants et sympathisants résidant à l'étranger avait fini par mettre ceux-ci dans un état dolent.

Des échanges fructueux en vue avec la Diaspora

Cependant, la rencontre du dimanche 26 février 2023 à 15 h dans la salle de réunion AGECA Paris 11ème serait l’occasion ultime pour un échange fructueux entre le Secrétaire National et les militants, eu égard aux controverses qui ont fait couler beaucoup d’encre et de salive.

La présence d’OD sur les bords de la Seine va rassurer les plus sceptiques. Car plusieurs thématiques sont en attente de traitement, notamment la composition, l’organisation de l’équipe dirigeante, les objectifs à atteindre selon un chronogramme précis et les questions d’ordre technique.

C’est dans cette optique qu’une organisation provisoire a été mise en place pour gérer les affaires courantes pendant qu’il était au feu de l’action de la campagne pour l’élection du Délégué départemental et des velléités de désignation du candidat pour le compte du parti aux élections municipales prochaines dans la commune du Plateau.

OD décidé à relever tous les défis que le parti attend de lui

Le choix du directoire s’est finalement porté sur Fabrice SAWEGNON. Après avoir joué sa partition dans le Jeu politique de sa commune, allégé de ses obligations et des contraintes politico-sociales, OD a décidé désormais de se consacrer entièrement à l’organisation et à la mobilisation de la Diaspora afin de relever tous les défis que le parti attend de lui d’une part et les attentes des militants et sympathisants d’autre part.

À cet égard, et pour faire montre de son opiniâtreté à atteindre ses objectifs, il vient de nommer des conseillers pour l’aider à réussir sa mission.

La nomination de Dramane CISSÉ comme conseiller

Parmi ses conseillers, figure Dramane CISSÉ qui est un cadre actif du RHDP issu de la Diaspora ivoirienne de France, très connu dans le monde associatif et dont l’expérience pourrait être indispensable à la réussite des objectifs et les résultats escomptés.

Il est par ailleurs Président de la grande communauté de la Diaspora de la région du DENGUÉLÉ. Une communauté très active en Europe.

Nous pensons que la réussite de la mission d’OD dépendra inéluctablement de sa capacité d’écoute, de son dynamisme, de la mutualisation de toutes les énergies et stratégies opérationnelles pour le renforcement des capacités de ses mandants.

Par Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora.