Niger : Mohamed BAZOUM se confie à Dah Sansan sur Alassane OUATTARA

Le parlementaire Dah Sansan TILKOUÉTÉ était au Niger du 20 au 23 février 2023, dans le cadre d'une mission de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF). Il a échangé avec le Président Mohamed BAZOUM, qui lui a confié quelques mots traduisant son admiration pour le Président Alassane Ouattara.

Mohamed BAZOUM admire Alassane Ouattara

M. Dah Sansan TILKOUÉTÉ, membre de l'assemblée parlementaire de la francophonie (APF), a séjourné au Niger en ce début d'année 2023. Dans le cadre d'une mission d'écoutes, de consultations et d’orientations, les membres de la délégation de l'APF dont il est membre, ont rencontré plusieurs personnalités, organisations non gouvernementales et des membres de la société civile du Niger.

La délégation de L'APF composée de Dah Sansan TILKOUÉTÉ (chargé de mission de la région Afrique), Bruno FUCKS (député français - secrétaire général de l'APF) et de plusieurs autres personnalités, a échangé avec l'ancien Président Issoufou MAHAMADOU et le Président Mohamed BAZOUM.

Le dernier, présentement à la tête du Niger, a confié quelques mots de sa grande admiration pour le Président Alassane Ouattara à Dah Sansan TILKOUÉTÉ (ancien député de Bouna, membre du RHDP).

Le dirigeant nigérien a salué les nombreuses initiatives du chef de l'État ivoirien pour développer son pays la Côte d'Ivoire ainsi que l'Afrique. Pour Mohamed BAZOUM, "le Président Alassane sait tout faire" pour le bien de son pays et la sous-région ouest-africaine.

Dah Sansan TILKOUÉTÉ avait fait un déplacement en France, aux côtés du président Adama Bictogo, en octobre 2022. Il avait pris la parole devant ses collègues français pour dire l'importance qu'attachent les présidents Adama Bictogo et Alassane Ouattara à l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie.

Cette organisation se compose de parlements et d'organisations interparlementaires qui partagent les valeurs de la charte de la Francophonie. Elle comporte 56 sections membres, dont celle de la Côte d'Ivoire.

Lors de cette mission au Niger, ce parlement de l’OIF a salué et encouragé le modèle nigérien de démocratie et de lutte contre le Terrorisme dans l’espace sahélien.