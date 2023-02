Journée CECI du sport en entreprise : Coffi-Studer donne les enjeux

La première édition de la Journée CECI du sport en entreprise est prévue du vendredi 24 au samedi 25 février 2023. Martine Coffi-Studer, la présidente de la Coalition des entreprises de Côte d’Ivoire pour la santé, a livré les enjeux de cette activité au cours d'une conférence inaugurale à la Maison de l'entreprise.

Coffi-Studer : "Le sport peut avoir un effet positif sur l'image de l'entreprise"

La conférence inaugurale de la première édition de la Journée CECI du sport en entreprise a eu lieu le vendredi 24 février 2023 à la Maison de l'entreprise au Plateau. Martine Coffi-Studer, première responsable de la Coalition des entreprises de Côte d'Ivoire pour la santé, a situé les enjeux de cet événement.

"Selon l'OMS, passer trop de temps assis devant son ordinateur ou à regarder même un film serait aussi néfaste que de fumer plusieurs cigarettes par jour. Pire encore, passer beaucoup de temps dans cette position assise diminuerait l'espérance de vie. La position assise est qualifiée par l'OMS de 4e plus grand facteur de risque de décès après l'hypertension artérielle, la cigarette et l'AVC", a mentionné l'ancienne ministre de la Communication.

Pour elle, le sport rapproche, permet de rester en bonne santé physique et mentale. "Le sport peut également jouer un rôle important dans l'amélioration de leur productivité et de la satisfaction des employés", a dit la présidente du conseil d'administration de Bolloré.

Coffi-Studer n'a pas manqué de signaler que l'hyper sédentarité serait responsable de 3,2 millions de décès chaque année, dont plus de 70 000 décès avant 60 ans. "Lorsque l'on est assis trop longtemps, l'activité électrique des muscles des jambes cesse, avec elle on constate une diminution de 90 % des enzymes. En Côte d'Ivoire, les chiffres exacts dans ce domaine sont difficiles à trouver, car il n'existe pas encore de bases de données réelles", a-t-elle poursuivi.

Encourager le travail d'équipes et la collaboration

"Chaque jour dans nos entreprises, le nombre d'employés en situation de stress ou victimes de maladies métaboliques augmente. C'est le cas des AVC qui touchent de plus en plus de travailleurs jeunes. Il est établi que de nombreux AVC ont pour cause le stress. Ces indicateurs d'alerte sont la preuve que les entreprises et les salariés doivent se bouger pour inverser les mauvaises tendances. Cela est possible et c'est notre mission collective, notamment à la CECI (Coalition des entreprises de Côte d'Ivoire pour la santé)", a martelé la présidente de la CECI.

Mme Studer a cru bon de souligner qu'en encourageant la pratique de l'activité physique régulière, la CECI pourra, non seulement, améliorer la santé des salariés, mais aussi réduire le stress et l'anxiété liés au travail. "Il est scientifiquement démontré que les salariés qui font régulièrement du sport sont plus énergiques, plus motivés et disposent d'une meilleure capacité de concentration de travail", s'est-elle exprimée.

La Journée CECI du sport en entreprise a pour objectif d'encourager le travail d'équipes et la collaboration. "En proposant des activités sportives à nos salariés, nous montrons que nous sommes une entreprise engagée pour le bien-être de nos employés", a conclu Martine Coffi-Studer.

La conférence inaugurale a été prononcée par le professeur Coulibaly Iklo de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Il a passé en revue les différents types d'activité physiques à pratiquer, les causes des maladies cardiovasculaires et la prévention. La seconde étape de la Journée CECI du sport en entreprise se tiendra le samedi 25 février 2023 avec plusieurs activités sportives.