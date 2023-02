Côte d'Ivoire : Convoqué, Damana Pickass inculpé; Adou Richard dévoile les raisons

Le procureur de la République de Côte d'Ivoire, Adou Richard, vient de donner plus de détails sur la convocation de Damana Pickass, cadre du PPA-CI, parti d'opposition dirigé par l'ancien président Laurent Gbagbo.

Damana Pickass impliqué dans l'attaque du camp militaire du deuxième bataillon projetable, situé à ANOKOUA KOUTE(procureur de la République)

​Dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, aux environs d’une heure du matin, le camp militaire du deuxième bataillon projetable, situé à ANOKOUA KOUTE, dans la commune d’Abobo, essuyait les tirs nourris de plusieurs assaillants lourdement armés.

​Au triste bilan de cette attaque, il a été dénombré trois décès et un blessé par balles. ​L’enquête aussitôt ouverte, aboutissait à l’interpellation de trente-trois (33) personnes, toutes inculpées et placées en détention préventive.

​Des interrogatoires et auditions de ces personnes, il ressort que cette attaque était le fruit d’une conspiration entre combattants ivoiriens et libériens. ​Les éléments de l’enquête laissant croire à l’implication des sieurs DAMANA ADIA PICKASS et IKPO LAGUI dans les faits poursuivis, ces derniers ont été convoqués par le Magistrat instructeur pour être entendus.

​En dépit de l’extrême gravité de ces faits, ils ont été inculpés, ce vendredi 24 février 2023, placés sous contrôle judiciaire et laissés en liberté provisoire.

Fait à Abidjan, le 24 Février 2023

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

ADOU RICHARD CHRISTOPHE

Magistrat Hors Hiérarchie.