Ariel Sheney: ''J'ai décidé de m'affirmer en tant qu'artiste international''

Plus de 3 ans après la tragique disparition de son mentor, Dj Arafat, l'artiste Ariel Sheney a fait des confidences sur la suite de sa carrière musicale. Ce qu'il a dit.

Ariel Sheney fait des confidences sur sa carrière musicale

L’artiste ivoirien Sre Jean Ariel, plus connu sous le nom Ariel Sheney, a été révélé au grand public par Arafat Dj dans les années 2010.

Le boss de la Yorogang était littéralement tombé sous le talent de ce jeune artiste doté d’une parfaite polyvalence.

Après avoir débuté sa carrière au sein de la Yorogang en tant qu’arrangeur, le prodige du Coupé-decalé va très rapidement se mettre à la chanson.

Il enchaîne plusieurs titres tels que ''Laisse-moi le Kplo'', ''Chimanbilu'' et ''Kadigbeu'', très appréciés du grand public ivoirien, consommateur de musique Coupé-décalé.

Adulé par les fans d’Arafat Dj, Ariel Sheney porte l'étiquette de Premier ministre de la Yorogang, c'est-à-dire le numéro 2 du label, après bien entendu Le Yôrôbô.

Mais contre toute attente, Ariel décide de se séparer de son mentor en 2017. Une séparation durement acceptée par le "Zeus d’Afrique" qui s’était engagé dans un bras de fer avec son ancien élève bien que ce dernier reviendra plus tard lui présenter publiquement ses excuses.

Mais les relations ne vont pas vraiment s'améliorer entre Dj Arafat et son ''fils'', jusqu'à la mort du premier cité, le 12 août 2019, suite à un accident de moto.

Perçu aujourd'hui comme la relève du Coupé-Décalé, Ariel Sheney dit être passé à une autre dimension. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé lors de son passage à l'émission "Accusé levez-vous" diffusée sur Trace Fm.

"Je suis un nouveau Ariel SHENEY, j'ai muté, j'ai décidé de m'affirmer en tant qu'artiste international dans tous les sens du terme. J'ai fait des séances studio à l'international avec des personnes qui m'ont appris comment composer de la musique, comment écrire des textes en anglais, parce que parler et chanter en anglais, ne sont pas pareils. Je ne vais pas dire que je me maltraite mais je fatigue beaucoup mon corps. Et pas pour des bêtises mais pour le travail. Quand bien même que je suis fatigué, quand j'ai une inspiration, je m'efforce en fait, à ne serait-ce qu'enregistrer et puis travailler là-dessus après", a-t-il soutenu.