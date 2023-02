Côte d'Ivoire: Vers l'apaisement après l’entrée du parti de Gbagbo à la CEI ?

L’entrée du PPA-CI au sein de la CEI faisait partie des sujets du dialogue politique qui s'est tenu début 2022 afin de renforcer "la culture démocratique" en Côte d'Ivoire. Demba Traoré est désormais le représentant du parti de Laurent Gbagbo dans l’organe électoral.

Les défis de la réconciliation en Côte d'Ivoire

La CEI enregistre l'arrivée d'un autre nouveau membre. Demba Traoré fait son entrée au sein de la Commission électorale indépendante (CEI), selon un décret présidentiel.

Un pas supplémentaire vers l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire avant les élections locales prévues en fin d'année.

Dans ce décret daté du 15 février mais rendu public le 22 février, le président Alassane Ouattara a nommé au sein de la CEI le vice-président du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), Demba Traoré.

Outre la nomination de Demba Traoré, M. Dan Jules Démonsthène fait également son entrée dans la commission pour le compte du parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).

"Nous acceptons cette entrée (de Demba Traoré au sein de la CEI) qui était attendue depuis la fin du dialogue politique il y a un an", a réagi auprès de l'AFP le porte-parole du PPA-CI, Justin Koné Katinan qui estime toutefois que la commission électorale reste encore déséquilibrée en faveur du pouvoir.

"Cet organe doit être totalement réformé et quitter son caractère partisan", a-t-il ajouté. La CEI compte donc désormais 18 membres: un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, six de la société civile, neuf des partis politiques, dont cinq de l'opposition, et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature.

Après une décennie de crise politico-militaire dans les années 2000, la question de la réconciliation nationale se pose en Côte d'Ivoire. Pour certains observateurs, le président Alassane Ouattara ne fait pas assez pour consolider cette réconciliation à l’image de l'inculpation du Secrétaire général du Parti panafricain des Peuples-Côte d’Ivoire, Damana Adia Pickass, le vendredi dernier.

Le parti de Laurent a dénoncé la détention de plusieurs militants PPA-CI et des militaires encore en prison lors de sa tournée dans le District d’Abidjan, ces dernières semaines.

La CEI est chargée notamment d'établir et de réviser la liste électorale, d'organiser les élections et de veiller à la stricte application du code électoral.

Les prochains scrutins en Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales, sont prévus pour octobre et novembre 2023. La présidentielle doit quant à elle avoir lieu en 2025.

Depuis la présidentielle de 2020, où des violences avaient fait 85 morts et 500 blessés, plusieurs signes d'apaisement politique, sont perceptibles en Côte d'Ivoire.

Des législatives se sont tenues dans le calme en mars 2021, et les opposants Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont faire leur retour dans le pays, après leur acquittement par la justice internationale.